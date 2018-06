Endereço da cúpula entre Trump e Kim em Cingapura é escolhido

WASHINGTON - O Capella Hotel será o endereço que vai abrigar a cúpula histórica entre o presidente americano, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, marcada para o dia 12 de junho. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 5, pelo Twitter da porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders. "Agradecemos nossos ótimos anfitriões cingapuranos pela hospitalidade."

UPDATE: The venue for the Singapore summit between @POTUS and Leader Kim Jong Un will be the Capella Hotel on Sentosa Island. We thank our great Singaporean hosts for their hospitality. — Sarah Sanders (@PressSec) 5 de junho de 2018