Endurecimento de leis na Polônia e na Hungria contraria valores e esforços da UE, diz pesquisadora

Na Hungria, a adoção de uma nova constituição em 2011, emendada nove vezes; na Polônia, mudanças constitucionais informais que na prática permitem manobras inconstitucionais. A transformação iliberal nos dois países, iniciada no campo dos direitos humanos pelo enfraquecimento da obrigação do Estado de fornecer uma estrutura legislativa e institucional adequada para sua proteção, contraria diretamente valores e esforços da União Europeia, afirma a professora da Faculdade de Direito da Universidade de Pécs Tímea Drinóczi, autora do livro Estado de Direito, valores comuns e constitucionalismo iliberal: Polônia e Hungria na União Europeia.

“A transformação iliberal é uma questão de Estado de Direito. Autocratas iliberais usam a lei de maneira instrumental para a transformação, enquanto afirmam que o observam”, afirma Drinóczi. “No final das contas, no entanto, o que eles realmente “respeitam” é apenas a legalidade iliberal, sem a ideia central do Estado de Direito”.

Como Estados-membros da UE, afirma Drinóczi, os países devem professar os mesmos valores do bloco e se guiar pelos seus princípios. Confira a entrevista completa:

O endurecimento das leis relacionadas com os direitos das mulheres e os direitos LGBT na Polônia e na Hungria desafia a UE, em termos de princípios e valores?

Sim, definitivamente. A UE e o CoE (Conselho da Europa; principal organização de direitos humanos da Europa, envolve 47 Estados-membros, 27 dos quais são Estados-membros da UE) estão comprometidos, entre outros, com os direitos humanos, a dignidade humana, a igualdade e a antidiscriminação. A Polônia e a Hungria são Estados-membros e devem professar os mesmos valores e ser guiados pelos mesmos princípios. No entanto, a Hungria não ratificou a Convenção de Istambul e a Polônia quer retirá-la, enquanto a UE a assinou em 2017. Ambos os países se opuseram ao Plano de Ação de Gênero da UE e assinaram a Declaração de Consenso de Genebra, uma petição anti-aborto. A Polônia experimentou a maior manifestação pró-vida em 2020, depois que seu Tribunal Constitucional (TC) basicamente proibiu o aborto.

Em ambos os países, a comunidade LGBTIQ enfrenta crescentes fardos, desrespeito e intolerância. Ativistas poloneses foram presos, as narrativas políticas reconhecem dois sexos (masculino e feminino), o TC permitiu ações de mercado discriminatórias contra pessoas LGBTIQ, e resoluções anti-LGBTIQ foram promulgadas por alguns governos locais em 2019 – afetando um quarto do território da Polônia. Na Hungria, o primeiro-ministro considerou a existência das pessoas LGBTIQ uma provocação; desde novembro de 2020, a constituição tem uma disposição que o pai é homem e a mãe é mulher, enquanto o reconhecimento legal de pessoas trans foi encerrado por uma emenda durante a primeira emergência constitucional na primavera de 2020. De acordo com a lei, desde novembro de 2020, uma pessoa solteira, independentemente da sua orientação sexual e contrária às regras anteriores, só pode adotar uma criança quando o Ministro da Tutela da Família conceder autorização especial. É concedido se a educação da criança se basear na identidade constitucional e na cultura cristã da Hungria.

Estas linhas de ação são contrárias aos valores e esforços da UE, do Conselho da Europa e dos esforços da Presidente da Comissão da UE, que apresentou uma estratégia para reforçar os direitos LGBTIQ e salientou o seu empenho no reconhecimento mútuo das relações familiares na UE.

A transformação iliberal nesses países é uma questão de Estado de Direito?

Se permanecermos no campo dos direitos humanos, a transformação iliberal começa com o profundo enfraquecimento da obrigação positiva do Estado de fornecer uma estrutura legislativa e institucional adequada para a proteção dos direitos humanos. Na Hungria, isso foi feito com a adoção da nova constituição em 2011, emendada nove vezes; até agora, a maioria dessas emendas serviu para uma nova liberalização – a última foi em novembro de 2020. Ao contrário do poder governamental húngaro, a principal coalizão polonesa não tem maioria constitucional. Assim, eles trazem mudanças constitucionais informais, o que significa que eles defendem a Constituição de 1997, mas adotam leis inconstitucionais e conduzem práticas inconstitucionais. Como o TC polonês já foi embalado e preenchido com juízes leais, essas leis e práticas não são consideradas ilegítimas. Aconteceu, de forma mais gradual, também na Hungria, que há seis anos conta com um Tribunal Constitucional favorável ao governo. Além disso, não é incomum na Polônia que os parlamentares filiados ao partido no poder apresentem petições ao TC buscando uma decisão de um órgão judicial em vez de tomarem decisões políticas no parlamento. Foi o que aconteceu com o caso do aborto. Tudo isso vai contra a supremacia da constituição e a proteção da constituição, incluindo os direitos humanos.

Portanto, sim, a transformação iliberal é uma questão de Estado de direito. Autocratas iliberais usam a lei de maneira instrumental para a transformação, enquanto afirmam que observam o Estado de Direito. No entanto, quando são criticados, afirmam que o Estado de Direito é apenas uma criação política, não um conceito jurídico, e afirmam ser vítimas de dois pesos e duas medidas por parte das instituições europeias. No final das contas, no entanto, o que eles realmente “respeitam” é apenas a legalidade iliberal, sem a ideia central do Estado de Direito.

Quais medidas a UE pode e deve realizar para salvaguardar estes direitos e os seus próprios princípios?

A UE tem o seu mecanismo executório para garantir a aplicação uniforme da legislação da UE – mas este funciona apenas quando estas regras devem ser aplicadas em Estados-membros que não desafiem os valores e princípios básicos da UE. Pensamos que não é necessariamente o caso na Polônia e na Hungria, apesar do fato de a maioria da população ter sentimentos pró-UE e de a legislação da UE ainda fazer parte do sistema jurídico destes Estados – são as declarações de valor dos documentos da UE e do CoE e os princípios do constitucionalismo liberal que foram desconsiderados. Ideológica e politicamente, porém, os principais partidos húngaros e poloneses já se destacaram e se apoiam mutuamente. É por isso que a UE não tem realmente “ferramentas” para lidar com a Hungria e a Polônia, uma vez que já não falam a mesma língua.

Vou dar dois exemplos. Quando as instituições da UE afirmam que houve uma violação do Estado de Direito, relacionadas a reformas judiciais e à independência do sistema judiciário, por exemplo, a resposta é que essas questões pertencem à soberania nacional dos Estados (Hungria e Polônia) e podem ser decididas como eles considerem adequado. O procedimento do artigo 7.º em curso, que é iniciado quando existe um risco claro de uma violação grave dos valores da UE, e que pode resultar na suspensão de certos direitos do Estado em questão, tem um desenho jurídico fraco. A declaração de uma violação requer um voto unânime no Conselho Europeu (um órgão que define as orientações e prioridades políticas gerais da UE e consiste no seu presidente, no presidente da Comissão da UE e nos chefes de Estado ou de governo de todos os países da UE). O procedimento do Artigo 7 foi lançado contra a Polônia em 2017 e contra a Hungria em 2018. Desde então, a proteção dos direitos humanos, o Estado de Direito e a democracia foram agravados em ambos os países.

Se nós, o povo, queremos viver em uma sociedade aberta e inclusiva, ninguém pode “nos salvar” a não ser nós mesmos; somente nós podemos gerar mudanças; somos nós que precisamos mudar a elite política dirigente. Não esqueçamos que tanto o PiS na Polônia quanto o Fidesz na Hungria foram eleitos em mais (Polônia) ou menos (Hungria) eleições nacionais democráticas, consecutivamente, mais de uma vez: Polônia em 2015 e 2019 (enquanto a Câmara Alta do parlamento polonês tem a maioria da oposição), e Hungria em 2010, 2014, 2018 (com maioria constitucional).

A resolução do impasse orçamentário do ano passado representou uma derrota para a UE?

Uma das características do constitucionalismo iliberal dentro da UE é “forçar os limites”. É um jogo político e jurídico, jogado pelos governos húngaro e polonês, que compreende uma abordagem cínica da crítica e a combinação de diferentes variações de recuo, por exemplo, dar dois passos à frente e um passo atrás no avanço do sistema iliberal. O que aconteceu com a condicionalidade do Estado de Direito, que visa sancionar a violação do Estado de Direito vinculando-a ao orçamento da UE, é apenas um exemplo deste jogo – a nível político.

O impasse orçamentário representa uma derrota para a UE? A resposta dependeria da sua perspectiva: poderíamos pensar nisso como um “copo meio vazio e um copo meio cheio”.

Hungria e Polônia rejeitaram toda a ideia de condicionalidade do Estado de Direito. Seu argumento iliberal era que o Estado de Direito é um conceito vago, indeterminável e principalmente político, que a UE quer impor à Hungria e à Polônia porque eles não seguem a ideologia ocidental, como a abertura da Europa aos imigrantes e à ideologia de gênero. Na luta contra a UE (e na narrativa húngara, George Soros) pela auto defesa nacional, o cartão de soberania também foi usado, e ambos os estados ameaçaram vetar o orçamento da UE e o plano de recuperação da pandemia, a menos que a UE revogasse a regra de Condicionalidade da lei ou a tornasse muito mais “leve”. (Desde 2018, devido a desacordos políticos, as regras de condicionalidade do Estado de Direito já haviam sido suavizadas em comparação com a versão original.) O resultado de tal ação poderia ser que o acesso aos fundos da UE fosse negado, devido ao óbvio Estado de Violações da lei na Hungria, mas não antes das próximas eleições parlamentares (2022).

Como nada aconteceu a este respeito, no final de março de 2021, o Parlamento Europeu (PE) adotou uma resolução que obriga a Comissão Europeia a não atrasar a aplicação do mecanismo de condicionalidade do Estado de Direito, que está em vigor desde 1º de janeiro de 2021. Advertiu também que, se a Comissão não o fizer até 1º de junho de 2021, o parlamento europeu irá apresentá-lo ao tribunal europeu.

Neste contexto, qual a importância da discussão atual sobre a Convenção de Istambul?

A discussão atual sobre a Convenção de Istambul ressalta a iliberalização, o paternalismo, a exclusão, o número decepcionantemente baixo de mulheres em cargos políticos e a falta de respeito pelos outros seres humanos (por parte dos homens detentores do poder) tanto na Hungria quanto na Polônia.

Isso levou a uma falta de consideração e integração de gênero na legislação de emergência, que não deu a devida atenção à possibilidade de aumento de incidentes de violência doméstica no início da pandemia na primavera de 2020. Também levou à firme convicção de que a Hungria e a Polônia têm um sistema de proteção às vítimas que funciona bem quando a vida e as ONGs mostram o contrário. O comissário polonês para os Direitos Humanos e as ONGs também não estão tão otimistas. O Comissário, em seu relatório alternativo em 2020, indicou muitas esferas nas quais a Convenção de Istambul é implementada de forma defeituosa, incluindo, por exemplo, assistência à habitação, violência econômica e apoio social. O relatório não foi levado em consideração e a Polônia, como disse, planeja retirar-se da Convenção de Istambul.

Ambos os países rejeitam a “ideologia de gênero” que a Convenção, a seu ver, representa. Não esqueçamos que o uso do termo “gênero” se diversificou na última década, desde a adoção da Convenção de Istambul. Essa diversificação em várias disciplinas complica ainda mais uma questão multifacetada. Na verdade, hoje em dia, o termo “gênero” tem sido cada vez mais usado com o significado de “identidade de gênero” no discurso político e social, e as reivindicações baseadas na identidade de gênero estão em ascensão. Mas é distorcido referir-se a essa tendência no contexto da Convenção de Istambul, dada a definição clara da Convenção de gênero como uma construção social.

Assim, neste contexto específico, a preocupação anti-“ideologia de gênero”, usada tanto na Hungria quanto na Polônia, alimenta argumentos populistas sob a falsa pretensão de ser uma “preocupação conservadora”. Para os políticos poloneses, a Convenção também está em conflito aparente com o modelo tradicional das mulheres polonesas, a “Mãe Polonesa”, embora também tenha se tornado um símbolo dos valores europeus modernos pelos quais vale a pena lutar. Esta é outra razão para rejeitar a Convenção, especialmente porque a sua implementação adequada, em certa medida e especialmente no domínio da violência doméstica, é contraproducente para a narrativa política oficial húngara e polonesa que a instituição constitucional da família, por definição, não pode ser o locus de qualquer violência.