A Autoridade de Energia de Long Island continua relatando a maior parte dos problemas, com cerca de 460 mil casas, edifícios e empresas no escuro no começo da manhã deste sábado.

De acordo com as autoridades, conforme a energia começou a ser restaurada na sexta-feira, pequenas explosões assustaram residentes de um bairro de Manhattan, mas ninguém ficou ferido. As informações são da Associated Press.