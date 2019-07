Após novo apagão, energia elétrica é parcialmente restabelecida na Venezuela

CARACAS - A energia elétrica na Venezuela começou a ser restabelecida aos poucos nesta terça-feira, 23, após novo apagão que atingiu pelo menos 16 dos 24 departamentos do país sul-americano na tarde da última segunda, 22.

Poucos minutos antes da meia noite, o fornecimento de eletricidade foi parcialmente restaurado em Caracas e nos estados de Nueva Esparta, Bolívar, Táchira, Lara e Anzoátegui, segundo informações do governo.

O ministro do Poder Popular para a Energia Elétrica, Freddy Brito, afirmou que o governo "ativou o Estado-Maior Elétrico e todos os ministérios e instituições para atender às necessidades do povo" enquanto a situação durar.

O governo decidiu suspender o "trabalho regular e as atividades educativas" nesta terça para ajudar no restabelecimento em todos os estados.

Milhões de venezuelanos permaneceram sem energia elétrica desde as 16h40 (horário local, 17h40 de Brasília) de segunda, um corte que o governo afirma se tratar de um "ataque eletromagnético" na principal usina hidrelétrica do país.

O presidente do Parlamento e líder da oposição, Juan Guaidó, responsabilizou o governo pelo "fracasso" na administração da eletricidade, uma área controlada por militares há uma década, quando os blecautes começaram a se tornar frequentes. "Tentaram esconder a tragédia com racionamentos em todo o país, mas o fracasso é evidente: destruíram o sistema elétrico e não têm respostas", apontou.

O país com as maiores reservas comprovadas de petróleo não registrava um blecaute dessa magnitude desde o mês de março, embora as falhas de serviço sejam experimentadas diariamente em várias regiões, especialmente no oeste e em áreas de fronteira.

A falta de luz trouxe problemas como a queda da telefonia móvel, a interrupção no fornecimento de água potável, a paralisação das transações comerciais em algumas lojas e a desconexão da internet que, segundo estimativas, chegou a 94%.

Em Caracas, como não havia eletricidade, as operações do metrô foram suspensas, motivo pelo qual milhares de usuários foram forçados a deixar as estações e percorrer longas distâncias em ruas e avenidas lotadas. / EFE