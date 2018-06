Enfermeira com suspeita de ebola reclama da quarentena A enfermeira Kaci Hickox, da organização Médicos Sem Fronteiras, que testou negativo para ebola após ser colocada em quarentena em New Jersey se queixou do procedimento adotado. Kaci, do estado americano do Maine, cuidou de pacientes com ebola em Serra Leoa. Ela foi detida no aeroporto internacional de Newark Liberty de acordo com protocolos determinados pelo governador de New Jersey, Chris Christie, e de Nova York, Andrew Cuomo.