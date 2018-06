Enfermeira curada do Ebola reencontra cachorro

A enfermeira Nina Pham e o cachorro Bentley se encontraram numa casa vazia onde o animal passou 21 dias sob isolamento. Veterinários com equipamentos de proteção checavam o estado de saúde de Bentley diariamente.

"Gostaria de agradecer as pessoas de todo o mundo que oraram e mandaram seus sentimentos para mim e para o Bentley", disse a enfermeira. Durante uma coletiva de imprensa, ela disse que o cachorro é um de seus melhores amigos.

Pham foi diagnosticada com Ebola no mês passado. Ela contraiu o vírus enquanto cuidava de um paciente infectado vindo da Libéria.

No mês passado, autoridades em Madri, na Espanha, causaram comoção pública ao decidirem sacrificar um cachorro que pertencia a uma enfermeira com Ebola. Fonte: Associated Press.