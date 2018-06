Enfermeira de Kate cai em trote de rádio

Surpresos por ter conseguido informações a respeito das condições de Kate Middleton diretamente de uma funcionária do Hospital King Edward VII, onde a duquesa de Cambridge se recupera dos severos enjoos que sofre na gravidez, dois locutores de uma rádio australiana que telefonaram para o centro de saúde se fazendo passar pela rainha Elisabeth e o príncipe Charles pediram desculpas ontem pelo trote.

A ligação foi feita nas primeiras horas da terça-feira e, após ser transmitida ao vivo pela rádio 2Day FM, foi postada na internet. "Alô, posso falar com Kate, minha neta, por favor?", indagou a "rainha" quando a atendente do hospital respondeu à chamada, que foi transferida. Enquanto a música do sistema telefônico tocava, os radialistas faziam piada. "Se isso funcionar, será o trote mais fácil de todos os tempos", disse "Charles".

Quando a ligação é atendida, a locutora que se passava por Elisabeth não vacila: "Kate, minha querida, é você?". "Bom dia, aqui quem fala é a enfermeira. Como posso ajudá-la?", responde ofegante à "rainha" a funcionária do hospital. "Alô, estou atrás da minha neta Kate. Quero saber como vai o probleminha de estômago dela."

"Ela está dormindo no momento e teve uma noite tranquila. Tomou líquidos para se reidratar - ela estava bem desidratada quando chegou. Está estável agora", informa a enfermeira, enquanto "Charles" grita ao fundo: "Mamãe, mamãe". "OK, darei comida aos meus cachorrinhos, então (e latidas são ouvidas ). Qual seria uma boa hora para visitá-la? Porque sou a rainha e preciso de uma carona para chegar aí."

O "príncipe" entra, então, na conversa, também querendo saber qual seria o melhor momento para visitar sua "nora". Educadamente, a funcionária responde que "após as 9 (horas)" estaria bem. "Will ainda está aí?", pergunta "Charles", referindo-se ao segundo na sucessão do trono britânico. A enfermeira afirma que ele tinha ido na noite anterior - da segunda-feira - após visitar sua mulher. E o trote dos locutores continua por mais alguns segundos.

"(Risos) Ela estava dando informações reais! Sou a rainha, curve-se para mim!", diz Mel Greig. "Curvo-me a você e seu terrível sotaque", responde Michael Christian. "Sentimos muito se causamos problemas e estamos felizes de ouvir que Kate está bem", afirmaram ambos em um comunicado. A mulher de William continuava internada ontem. / AP