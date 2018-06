Enfermeira escocesa com ebola continua em estado crítico de saúde A enfermeira escocesa Pauline Cafferkey, infectada com ebola, permanece em condição crítico, um dia após o hospital em que está internada afirmar que seu estado de saúde havia piorado. Ela é a primeira pessoa a ser diagnosticada com a doença no Reino Unido e está recebendo tratamento em uma unidade especializada de isolamento do Royal Free Hospital, no norte de Londres.