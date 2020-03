Enfermeiro morre em Nova York e colegas culpam falta de equipamento de proteção

Somini Sengupta / The New York Times, O Estado de S.Paulo

NOVA YORK - Kious Kelly, assistente da gerência de enfermagem de um hospital de Manhattan, mandou uma mensagem para sua irmã no dia 18 de março com algumas notícias devastadoras: ele havia contraído o novo coronavírus e estava usando um respirador na unidade de terapia intensiva. Ele disse a ela que poderia enviar mensagens de texto, mas não falar.

"Estou bem. Não conte para mamãe e papai. Eles vão se preocupar ", escreveu para a irmã, Marya Patrice Sherron. Aquela foi sua última mensagem. Depois disso, os textos de Sherron para ele ficaram sem resposta. Em menos de uma semana, ele estava morto. Kelly, de 48 anos, do Hospital Mount Sinai West, pode ter sido a primeira enfermeira de Nova York a morrer do vírus.

A irmã disse que ele tinha asma, mas estava bem. "Sua morte poderia ter sido evitada", escreveu Sherron no Facebook na quarta-feira. Mais tarde, acrescentou: "Estou com raiva. Ele era saudável". Os colegas do hospital também estavam zangados. Alguns reclamaram que não tinham suprimento adequado de roupas ou máscaras protetoras.

Uma enfermeira que trabalhou com Kelly disse que o hospital ofereceu às enfermeiras um vestido de proteção de plástico por um turno inteiro, embora o protocolo normal exigisse uma troca a cada interação com os pacientes infectados. A enfermeira, que falou sob condição de anonimato, disse que Kelly não tinha equipamento de proteção, mesmo que ajudasse regularmente as enfermeiras de sua equipe com cuidados práticos.

Em 10 de março, ele ajudou uma enfermeira a tirar o equipamento de proteção depois de trabalhar com um paciente que testou positivo para o vírus, disse a enfermeira. Gia Lisa Krahne, consultora externa que prestou atendimento ayurvédico alternativo a um paciente no Monte Sinai West, disse que viu Kelly pela última vez no trabalho na semana de 9 de março, interagindo com pacientes e funcionários do hospital, sem máscara nem equipamento de proteção .

Bevon Bloise, uma enfermeira do Mount Sinai West, reclamou no Facebook que o hospital não possui equipamento de proteção individual suficiente. "Também estou muito zangada com o sistema de saúde do Monte Sinai por não protegê-lo. Não temos equipamentos suficientes, não temos equipamentos corretos e não temos pessoal adequado para lidar com essa pandemia. E eu não gosto dos representantes deste sistema de saúde dizendo o contrário nas notícias".

Em um e-mail, uma porta-voz do hospital, Lucia Lee, contestou a alegação de que o hospital não havia fornecido equipamentos de proteção para sua equipe. "Esta crise está sobrecarregando os recursos de todos os hospitais da área de Nova York e, enquanto dispomos de equipamentos de proteção suficientes para nossa equipe, todos precisaremos de mais nas próximas semanas", disse Lee em comunicado.

Uma reportagem do jornal The New York Post chegou a publicar uma foto da equipe do hospital usando sacos de lixo. Duas enfermeiras, que falaram sob condição de anonimato por medo de serem demitidas, disseram que eram roupas descartáveis ​​feitas de material permeável, razão pela qual as enfermeiras enrolaram sacos de lixo de plástico em volta deles.

No comunicado enviado por e-mail, Lee acrescentou que "a foto que circula na mídia mostra especificamente as enfermeiras usando equipamentos de proteção individual debaixo de sacos de lixo".