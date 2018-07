Engavetamento em estrada do Texas envolve ao menos 140 veículos e mata 2 Duas pessoas morreram e cerca de 120 ficaram feridas ontem em um engavetamento que envolveu pelo menos 140 veículos em uma estrada do Estado americano do Texas. O acidente ocorreu durante a manhã, pouco antes das 9 horas, quando uma grossa neblina cobria a Interstate 10, a aproximadamente 80 quilômetros de Houston, informaram as autoridades locais. Os veículos envolvidos na batida obstruíram completamente a estrada ou foram arremessados para fora da pista (foto). Segundo o Departamento de Segurança Pública, os mortos - identificados como Debra Leggio, de 60 anos, e Vincent Leggio, de 64 - tiveram o carro em que viajavam esmagado por um caminhão.