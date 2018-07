Engavetamento no Texas mata 2 e fere pelo menos 80

O acidente neste feriado de Ação de Graças ocorreu na rodovia interestadual 10, a cerca de 128 quilômetros a leste de Houston. Carroll afirmou que entre 80 e 90 pessoas foram transportadas aos hospitais locais, sendo que de 10 a 12 delas em estado grave. Ele afirmou que se envolveram no acidente de 140 a 150 veículos.

O vice-chefe de polícia acrescentou que no momento do engavetamento a neblina era tão espessa que os policiais não perceberam imediatamente que estavam lidando com múltiplos acidentes.

De acordo com o Departamento de Segurança Pública do Texas, um acidente no sentido oeste-leste da rodovia levou a outros acidentes, numa reação em cadeia. As informações são da Associated Press.