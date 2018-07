Engenheiro chinês é morto no sul do Sudão Um engenheiro chinês foi morto e outro ferido na semana passada, quando um grupo de homens armados atacou um campo petrolífero na província de Kordofan do sul, no sul do Sudão, informou nesta segunda-feira a agência Xinhua da China, ao citar o embaixador chinês em Cartum. Segundo a Xinhua, os agressores armados abriram fogo contra os trabalhadores em um campo petrolífero explorado por uma empresa chinesa, matando um engenheiro chinês e ferindo outro.