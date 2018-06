Engenheiro transforma carros velhos em máquinas de preservativos em Serra Leoa

Um engenheiro de Serra Leoa revolucionou o setor de reciclagem no país ao transformar carros velhos em máquinas utilizadas em indústrias e também na venda de preservativos.

Embora tenha estudado engenharia automobilística, Foday Melvin Kamara se especializou em tornar peças de automóveis inutilizados em maquinários.

O negócio, aberto em 1997 com um investimento de apenas US$ 100 (R$ 175), foi tão bem sucedido que, segundo Kamara, sua empresa vale hoje ao menos US$ 1 milhão (R$ 1,75 milhão).

O capital inicial que deu origem à Indústria e Centro Nacional de Industrialização Fomel (Finic) foi levantado durante um período em que o africano estudou na Alemanha, no final dos anos 1990.

"De fato, conseguimos transformar lixo em riqueza", disse Kamara à BBC.

Preservativos

Entre os principais produtos da Finic estão equipamentos utilizados para o processamento de arroz e castanhas, fabricação de óleo vegetal e de sucos, além de máquinas usadas para vender preservativos.

Kamara disse à BBC que a ideia da venda de preservativos surgiu do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA, na sigla em inglês)

"Eles entraram em contato conosco e fizemos um projeto que vendia um preservativo por vez. Quando eles viram a máquina, pediram uma que pudesse vender um pacote de cada vez".

Os equipamentos serão distribuídos em hoteis, pousadas, farmácias e centros de entretenimento.

"Agora estamos produzindo máquinas que vendem um pacote de preservativos após a inserção de uma moeda de 200 leones (R$ 0,10)".

A empresa deve focar agora também no setor de energia e produção de gás a partir de biomassa.

Para Kamara, a fórmula do sucesso é a persistência.

"Para trazer nosso negócio a este nível contamos com muitos fatores, mas o mais importante foi a persistência. Se você tem paixão e persistência, pode fazer muitas coisas acontecerem", disse. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.