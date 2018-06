Eni e Rosneft assinam acordo A italiana Eni e a russa Rosneft informaram neste sábado que assinaram um acordo para desenvolver conjuntamente oportunidades de comércio e logística. O contrato foi assinado por Igor Sechun, presidente do conselho de gestão da Rosneft, e Marco Alvera, executivo-chefe da Eni Trading and Shipping, que é o braço de comercialização de commodities da Eni e uma das maiores compradoras do petróleo produzido na região dos Urais. As informações são da Dow Jones.