Ennahda obtém 40% dos votos de tunisinos na França O partido conservador Ennahda (Hizb Al-Nahda, Partido da Renascença), conquistou 4 das 10 cadeiras reservadas para os tunisianos que vivem na França, nas eleições para a Assembleia Constituinte, informa a agência France Presse (AFP). Foram eleitos no total 217 deputados, 18 dos quais por tunisinos no exterior. Os resultados oficiais e totais devem ser divulgados mais tarde nesta terça-feira. Os 1,1 milhão de tunisianos que vivem no exterior votaram na quinta-feira, sexta-feira e sábado, enquanto os que vivem na Tunísia votaram no domingo.