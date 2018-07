Enorme tempestade de areia cobre cidade e afeta voos nos EUA

PHOENIX - Uma enorme tempestade de areia atingiu na terça-feira a cidade de Phoenix, no oeste dos Estados Unidos. Vários voos para a cidade tiveram de ser cancelados devido à falta de visibilidade. Pousos e decolagens foram cancelados por cerca de uma hora.

Os fortes ventos também derrubaram árvores e provocaram apagões em milhares de residências.

Tempestades, como a que causou a nuvem de areia de aproximadamente 80 quilômetros, são comuns nesta época do ano no Estado americano do Arizona. A temporada de chuvas e ventos começa em junho e termina em setembro. Os ventos de quase cem quilômetros por hora espalharam as nuvens de areia por outras cidades ao redor.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.