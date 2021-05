Enquanto a covid se move pelo Nepal, trabalhadores pagam o preço

Bhadra Sharma e Mujib Mashal, The New York Times, O Estado de S.Paulo

KATHMANDU, Nepal - Ram Singh Karki escapou da primeira onda da pandemia na Índia embarcando em um ônibus lotado e cruzando a fronteira com o Nepal. Meses depois, com a queda do índice de novas infecções, ele voltou ao trabalho em uma gráfica em Nova Délhi, negócio que sustentava sua família há duas décadas e pagava as mensalidades escolares de seus três filhos.

Então a Índia foi varrida por uma segunda onda, e Karki não teve tanta sorte.

Ele foi infectado no mês passado. Os hospitais em Nova Délhi ficaram lotados. Quando seu nível de oxigênio caiu, seu gerente providenciou uma ambulância para levá-lo de volta à fronteira. Ele cruzou para o Nepal, carregando consigo apenas as roupas do corpo - e o vírus.

O Nepal agora está considerando declarar uma emergência de saúde, enquanto o vírus se espalha sem controle pela nação empobrecida de 30 milhões de pessoas. Carregada por trabalhadores migrantes e outros, uma segunda onda viciosa forçou o sistema médico do país além de seus limites escassos.

O Nepal registrou meio milhão de casos de covid e 6 mil mortes, embora especialistas acreditem que os números devem ser muito maiores. A disponibilidade de testes é bastante limitada. Apesar disso, há algumas semanas, cerca de 40% dos testes realizados no país deram positivo.

Um governo em desordem agravou o problema. K.P. Sharma Oli, o primeiro-ministro em apuros do Nepal, tem pressionado por uma eleição em novembro, depois que o Parlamento do país foi dissolvido neste mês, um evento que pode piorar a propagação do vírus.

Na semana passada, Hridyesh Tripathi, ministro da Saúde e População do Nepal, disse que o governo estava considerando declarar uma emergência de saúde à medida que as infecções aumentavam.

Mas a declaração pode ter relações com a política. A medida permitiria que as autoridades limitassem deslocamentos - um nível de controle que os grupos de oposição temem que possa ser usado para reprimir a dissidência.

Nesse ínterim, as autoridades em Katmandu, a capital, pediram às pessoas que armazenassem alimentos por pelo menos uma semana e ficassem em casa.

O impacto está aumentando além dos infectados. As remessas de trabalhadores migrantes diminuíram. O turismo e a economia foram prejudicados.

“Milhões de pessoas continuam a sentir a pressão crescente não apenas com o impacto direto na saúde, mas também com alimentos, empregos, contas médicas, crianças fora da escola, empréstimos financeiros, pressão mental e muito mais”, disse Ayshanie Medagangoda Labe, representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Nepal.

O relacionamento próximo do Nepal com a Índia ajudou a torná-lo vulnerável. A Índia tem sido seu parceiro comercial e de trânsito mais importante. As duas nações compartilham um profundo vínculo cultural através de uma fronteira porosa de quase 2 mil quilômetros. A devastação do Nepal reflete a de seu grande vizinho - desde pacientes que invadem os corredores de hospitais e gramados, passando por longas filas em instalações de reabastecimento de oxigênio, até um governo despreparado para a crise.

As autoridades dizem que trabalhadores como Karki, que foram forçados a voltar para casa pela segunda onda, trouxeram o vírus com eles. As aldeias ao longo da fronteira são algumas das mais atingidas. O ministério da Saúde do Nepal disse que cerca de 97% dos casos enviados para sequenciamento do genoma mostram a variante B.1.617.2 encontrada na Índia, que a Organização Mundial da Saúde classificou como uma "variante de preocupação global".

Os líderes do Nepal não estavam preparados. Durante a primeira onda da Índia no ano passado, quando cerca de um milhão de trabalhadores migrantes nepaleses voltaram para casa, o Nepal instituiu testes e medidas de quarentena nas passagens de fronteira.

Mas durante a segunda onda desta primavera, essas medidas foram um pouco tarde demais. No momento em que o Nepal fechou dois terços de suas travessias de fronteira no início de maio, centenas de milhares de trabalhadores conseguiram voltar, chegando às suas aldeias sem os devidos testes ou quarentena. Milhares continuam voltando diariamente.

A atenção do governo mudou para outro lugar. Em fevereiro, quando o vírus parecia estar recuando, Oli fez manifestações com milhares de apoiadores em Katmandu e em outras cidades. Os partidos de oposição realizaram seus próprios comícios. No ano passado, Oli disse que a saúde do povo nepalês deteria a doença.

Os defensores do governo dizem que a pandemia é um problema global e que as autoridades estão fazendo o melhor que podem com poucos recursos ou vacinas.

Oli pediu ajuda internacional, embora não seja suficiente para atender às necessidades do Nepal. A China doou 800 mil doses de vacinas, 20 mil cilindros de oxigênio e 100 ventiladores. Os Estados Unidos e a Espanha enviaram carregamentos de equipamentos médicos, incluindo concentradores de oxigênio, testes de antígeno, máscaras faciais e luvas cirúrgicas. Os Estados Unidos forneceram US $ 15 milhões este mês para expandir os testes de covid no Nepal. Trabalhadores migrantes nepaleses em países do Golfo Pérsico providenciaram o envio de cilindros de oxigênio para casa.

Mas o Nepal não pode lutar contra a pandemia sem a ajuda da Índia. Um fabricante indiano de vacinas já disse ao Nepal que não pode entregar um milhão de doses que havia prometido.

O Nepal também depende da Índia para metade de suas necessidades de equipamentos médicos, de acordo com a Associação de Fornecedores de Produtos Químicos e Médicos do Nepal, mas a Índia está mantendo quase tudo para suas próprias necessidades domésticas urgentes. Equipamentos da China, já caros, tornaram-se mais difíceis de obter por causa das restrições à pandemia chinesas.

“Há um mês, a Índia interrompeu o fornecimento de equipamentos médicos e medicamentos, não apenas vacinas”, disse Suresh Ghimirey, o presidente da associação.

Em algumas províncias que experimentaram o retorno de muitos trabalhadores migrantes na Índia, os hospitais ficaram sem leitos. No distrito de Surkhet, o principal hospital provincial disse que não poderia admitir mais pacientes. Pequenos vilarejos distantes choram silenciosamente por seus mortos.

“Exceto alguns aldeões, muitos não podem sair e fazer o trabalho agrícola diário”, disse Jhupa Ram Lamsal, chefe do distrito da vila de Gauri, onde nove pessoas morreram de covid em mais de 10 dias no início deste mês. “O preocupante é que mesmo as pessoas sintomáticas não estão prontas para os testes de covid.”

Lamsal disse que havia chegado recentemente a Gauri, que é remota e sem instalações de saúde, junto com uma equipe de médicos para realizar testes de antígeno. Os moradores recusaram o apelo dos profissionais de saúde para os testes, disse ele, argumentando que ficariam desanimados se descobrissem que estavam infectados.

“A situação está fora de controle”, disse Lamsal. “Estamos desesperados, indefesos.”

Kakri, o trabalhador da gráfica, veio de uma vila no município de Bhimdatta, no canto oeste do Nepal. A área de 110 mil pessoas registrou oficialmente 3.600 infecções, de acordo com o chefe de saúde local, Narendra Joshi. Mas a falta de medidas na fronteira significa que os dados podem não medir totalmente a gravidade.

“Mais de 38 mil pessoas voltaram de um dos dois pontos de fronteira no distrito desde o início da segunda onda na Índia”, disse Joshi. “É difícil gerenciá-los.”

Karki abandonou o ensino médio e foi para a Índia trabalhar como operário quando ainda era adolescente, disse sua esposa, Harena Devi Karki. Em suas visitas a casa duas vezes por ano, ele vivia em reuniões - contando piadas, tirando sarro. Os US $ 350 por mês que ele mandava para casa cobriam as despesas domésticas de sua família, bem como as taxas da escola particular de suas duas filhas adolescentes e um filho de 12 anos.

Mesmo quando o bloqueio no ano passado significou que Karki ficou preso em casa por meses sem rendimentos, ele insistiu que as crianças continuassem com a escola particular. Ele pagaria as dívidas assim que a gráfica abrisse novamente. Ele sonhava em ver sua filha mais velha - “ela é a mais talentosa” - crescer e se tornar uma médica.

“Não consegui terminar meus estudos”, a esposa de Karki se lembra de seu marido dizendo. “Deixe-me comer menos, mas devemos mandá-los para uma escola melhor”.

Quando Karki recebeu o marido na fronteira por volta das 2h30 da manhã do dia 29 de abril, ela disse, ele estava frágil e não tinha energia nem para ficar de pé. Ele foi levado para um hospital próximo, onde morreu.

"'Está tudo bem. Vá para casa '”, disse seu marido, conta Karki. "Mas ele nunca voltou para casa."