Enquanto Biden se dirigia ao mundo, um uniformizado desconhecido vigiava o túmulo de seu filho

Enquanto o mundo assistia ao presidente Joe Biden proferir seu discurso inaugural no Capitólio na quarta-feira, 20, um homem solitário em uniforme realizava uma vigília silenciosa a mais de 180 quilômetros de distância.

Ajoelhado no solo frio enquanto os ventos açoitavam o cemitério de Delaware, o homem juntou as mãos e curvou a cabeça diante do túmulo do filho de Biden, Beau, morto em 2015, durante o discurso. Sua identidade permanece desconhecida, assim como suas razões para visitar o local em Wilmington, Delaware.

A cena comovente, que teria passado despercebida se uma repórter do Delaware News Journal não tivesse parado no cemitério para prestar suas homenagens, atingiu milhares de pessoas no Twitter. “Isso me desmoronou”, escreveu a atriz e ativista Alyssa Milano.

Poignant moment: While Joe Biden gave his inauguration speech, a lone man in a uniform knelt at the Delaware grave of his son Beau. pic.twitter.com/QkCuJRHzTz — Patricia Talorico (@PattyTalorico) January 20, 2021

Biden tem falado frequentemente sobre a dor que sentiu depois de perder Beau, que morreu de câncer no cérebro aos 46 anos em 2015, e como a perda o impediu de buscar uma corrida presidencial em 2016. Em um discurso emocionado antes de deixar Delaware na terça-feira, ele disse que seu único pesar é que Beau - um ex-veterano, procurador-geral de Delaware e uma estrela política em ascensão na época de sua morte - não era quem estava assumindo como presidente.

Patricia Talorico, uma premiada redatora de reportagens e colunista de culinária do News Journal, também estava pensando em Beau Biden quando as festividades de inauguração começaram em Washington esta semana. “Delaware é um Estado minúsculo. A piada é que não há graus de separação ”, explicou ela mais tarde.

Apenas alguns anos mais velha que Beau Biden, ela se cruzou com ele ao longo dos anos e nunca se esqueceu de um encontro casual em um evento político em 2002. Na época, Talorico estava sobrecarregada com o estresse de um prazo iminente e uma história que não estava batendo.

“Tenho certeza de que o desespero transpareceu em meu rosto”, lembrou ela na quarta-feira. “Então eu ouvi uma voz amigável dizer,‘ Ei, como você está? Você está bem?'"

Era Beau Biden, estendendo a mão. “Ele não estava no cargo na época”, escreveu Talorico. “Ele estava apenas sendo gentil. Não foi um grande gesto, apenas um pequeno, mas de alguma forma, fez diferença naquele dia. Nunca esqueci aquele ato de bondade.”

Então, quando ela saiu na quarta-feira para ver como as pessoas estavam comemorando a posse de Biden em seu Estado -natal, Talorico decidiu que iria parar no túmulo de Beau Biden e dizer uma breve oração. A triste homenagem de Biden a seu filho na terça-feira ressoou com ela, ela escreveu: "Eu perdi um parente muito próximo há dois anos, e posso entender sua dor contínua."

Mas quando ela parou no cemitério, ela percebeu que outra pessoa havia chegado lá primeiro. Não querendo atrapalhar o momento, ela ficou no carro e ouviu enquanto Biden clamava por união em um momento de crise em seu discurso de posse. Mais de 20 minutos depois, quando o discurso terminou, “a pessoa ainda estava ajoelhada, ainda tinha a cabeça baixa”, escreveu ela.

Talorico postou uma fotografia da cena no Twitter, e reações vieram de centenas de milhares de pessoas. Alguns sugeriram que a pessoa ajoelhada ao lado do túmulo era um policial enviado para protegê-lo de vandalismo, enquanto outros teorizaram que poderia ser um veterano do Exército que serviu ao lado de Beau.

Outro escreveu: “Não me importa qual foi a razão de ele estar lá. Apenas grato que Beau não estava sozinho durante esse dia histórico.”

Também Talorico decidiu deixar a fotografia falar por si. “O jornalista em mim queria voltar e descobrir a identidade da pessoa e perguntar por que ela estava lá”, escreveu ela. “A pessoa que uma vez recebeu um gesto gentil de Beau quando eu mais precisava, sabia que era um momento para ser respeitoso, e eu fui embora.”