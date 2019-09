Enquete: pedir a líder estrangeiro para investigar opositor político justifica um impeachment?

A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, deu os primeiros passos para o possível impeachment do presidente americano Donald Trump na terça-feira.

Para Entender O processo que pode levar ao impeachment de Trump É possível que o presidente americano seja deposto? Como ficam as eleições americanas de 2020? Fique por dentro dessas questões com este conteúdo especial

Ela abriu uma investigação formal para determinar se Trump pode ser afastado do cargo. A transcrição da conversa entre Trump e o presidente ucraniano Volodmir Zelenski confirma que o republicano pressionou por investigação de Biden.

