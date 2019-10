Enquete: Quem você acha que vencerá as eleições na Argentina?

Mais de 33 milhões de argentinos devem ir às urnas neste domingo para eleger presidente e vice-presidente para um mandato de quatro anos, que terá início no dia 10 de dezembro, e renovar parcialmente a composição do Congresso, onde atualmente o governo não conta com maioria absoluta.

Apesar de a disputa contar com outros candidatos, ela se tornou um duelo entre Mauricio Macri, que tenta a reeleição à frente da coalizão Juntos por el Cambio, e o aspirante do peronista Frente de Todos, Alberto Fernández, que tem como candidata a vice a ex-presidente Cristina Kirchner (2007-2015).

