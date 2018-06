Enrico Letta toma posse como primeiro-ministro da Itália O deputado de centro-esquerda Enrico Letta foi formalmente empossado neste domingo como primeiro-ministro da Itália, em uma cerimônia liderada pelo presidente Giorgio Napolitano. Os 21 ministérios foram ocupados por especialistas e políticos de diversos partidos, com o objetivo de formar uma "grande coalizão" que resolva o impasse após as eleições inconclusivas de fevereiro e permita o país avançar com importantes reformas econômicas. As informações são da Dow Jones.