Entenda como será o primeiro dia de vacinação contra covid-19 nos EUA

As vacinas contra a covid-19 começaram a ser distribuídas para diferentes Estados americanos nesta segunda-feira, 14, após obterem autorização de emergência, iniciando o maior esforço de vacinação de todos os tempos no país. Mas espera-se que os suprimentos ainda sejam limitados por algum tempo.

A primeira onda de remessas vai para profissionais de saúde e moradores de lares de idosos. As autoridades dizem que as vacinas devem estar disponíveis para todos até meados do próximo ano. Por enquanto, apenas a vacina da Pfizer está aprovada.

Outra vacina da Moderna será analisada por um painel de especialistas da agência reguladora FDA esta semana e pode ser aprovada logo em seguida. E vacinas de outras empresas também podem surgir nos próximos meses.

Prazos

Caminhões com a vacina da Pfizer passaram a fazer a distribuição pelo país já no domingo. Eles vão entregar a 145 centros de distribuição em todo o país nesta segunda-feira. Outros 425 locais receberão remessas na terça e os 66 restantes, na quarta.

Desafios logísticos

O transporte rápido é a chave para esta vacina porque ela deve ser armazenada em temperaturas extremamente baixas. No domingo, os trabalhadores da Pfizer - vestidos com roupas amarelas fluorescentes, capacetes e luvas - não perderam tempo enquanto empacotavam os frascos em caixas. Eles escaneavam os pacotes e os colocavam em caixas de congelamento com gelo seco.

As vacinas foram então retiradas das instalações da Pfizer em Portage, Michigan, para o Aeroporto Internacional de Grand Rapids, onde o primeiro avião de carga decolou. As remessas têm sensores GPS para serem rastreadas.

Quantas doses serão enviadas na primeira fase?

Cerca de 3 milhões. Quando os Estados foram informados de suas alocações para o primeiro turno no início deste mês, os números foram baseados nas 6,4 milhões de doses da Pfizer que estavam prontas para distribuição. Como a vacina Pfizer requer duas doses, o governo está retendo as segundas vacinas para garantir que as pessoas possam tomá-las. Outras 500 mil doses adicionais estão sendo mantidas em reserva para qualquer emergência.

Quantas doses estão sendo direcionadas para cada Estado

Autoridades americanas dizem que a quantidade se baseia na população de 18 anos ou mais em cada Estado. As autoridades federais não divulgaram uma análise, mas alguns Estados compartilharam suas alocações iniciais. O Colorado, por exemplo, afirma que deve receber 46.800 doses da vacina na primeira rodada, com outras esperadas nas semanas seguintes.

Se a vacina Moderna receber aval, a remessa inicial para essa injeção seria de 95.600 doses. A vacina Moderna será analisada por um painel de especialistas na quinta e logo depois poderá ser liberada para uso.

Quantas pessoas serão vacinadas até o fim de 2020?

Até o final de dezembro, as autoridades americanas dizem que esperam vacinar 20 milhões de pessoas - o que significa que teriam cerca de 40 milhões de vacinas disponíveis.

O número está levando em consideração a vacina da Moderna, que também requer duas doses e ainda precisa superar os obstáculos regulatórios. As autoridades esperam poder vacinar mais 30 milhões de pessoas em janeiro e 50 milhões em fevereiro.