Entenda o caso George Floyd

O homicídio de George Floyd, 46, um homem negro, em Minnesota, nos Estados Unidos, causou uma onda de indignação depois da divulgação de um vídeo que mostra um policial branco usando o joelho para asfixiá-lo.

Nas imagens, divulgadas no dia 27 de maio, Floyd reclama e diz repetidamente: "Não consigo respirar", enquanto o policial que o rendeu, Derek Chauvin, continua ajoelhado sobre seu pescoço.

Desde então, diversas cidades nos Estados Unidos registraram manifestações contra o racismo e a violência policial. À elas, somaram-se protestos de solidariedade em todo o mundo. Jogadores de futebol, artistas e políticos se manifestaram sobre o caso.

Confira a cobertura completa do caso:

Quem é George Floyd?

George Floyd era um homem afro-americano de 46 anos. Nascido na Carolina do Norte, havia se mudado para Minneapolis há vários anos para encontrar trabalho, segundo amigos próximos, após sair da prisão.

Floyd era pai de uma menina de seis anos, Gianna, fruto de um relacionamento antigo com Roxie Washington. No momento de sua morte, tinha uma namorada, Courteney Ross. Era conhecido como Big Floyd.

Como George Floyd foi morto?

No dia 25 de maio, um funcionário de uma lanchonete acusou Floyd de comprar cigarros com uma nota falsificada de US$ 20 e chamou a polícia. Floyd estava desarmado e foi rendido. Um dos policiais que atendeu a ocorrência o imobilizou e pressionou seu pescoço com o joelho por quase nove minutos – mesmo com os avisos persistentes de Floyd de que não conseguia respirar.

Quem é o policial que matou George Floyd?

Derek Chauvin.

O que diz a autópsia?

No condado de Hennepin, Minnesota, os médicos legistas determinaram oficialmente a morte de George Floyd como homicídio em um relatório post-mortem divulgado na noite desta segunda-feira, 1.

Em 25 de maio, Floyd "sofreu uma parada cardiopulmonar enquanto estava sendo contido" pela polícia. A causa da morte foi uma parada cardiopulmonar causada por compressão do pescoço.

O que aconteceu com os policiais envolvidos no caso?

Derek Chauvin foi acusado formalmente na sexta-feira, 29, por assassinato em terceiro grau e morte imprudente. Segundo a legislação do Estado de Minnesota, o assassinato de terceiro grau é aquele em que a morte é causada de maneira não intencional, por um ato eminentemente perigoso. A pena para o crime é de até 25 anos de prisão.

Na quarta-feira, 3, o procurador-geral de Minnesota, responsável pelo caso de George Floyd, endureceu as acusações contra Chauvin. Ele agora será processado por homicídio culposo, acusação que se soma às já existentes e acarreta penas mais severas.

Os outros três policiais também serão processados. Foi estabelecida aos quatro uma fiança de US$ 1 milhão.

Quem filmou a morte de George Floyd?

O vídeo que viralizou nas redes sociais foi gravado por Darnella Frazier, uma adolescente de 17 anos, também negra, que presenciou o homicídio. Traumatizada com a cena e com a repercussão do caso, ela mudou de casa com a família e passou a fazer acompanhamento psicológico.

Quais cidades e países registraram protestos pela morte de George Floyd?

Desencadeados pelo homicídio, protestos contra o racismo e a violência policial se espalharam pelos Estados Unidos. Manifestações foram registradas em todos os 50 estados do país e chegaram a mais de 350 cidades, entre elas Atlanta, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, Nova York e Washington. Ao menos 9 mil pessoas foram presas em decorrência dos protestos.

Em algumas manifestações, há registros de saques, depredações e confrontos com a polícia. Para tentar conter o avanço dos protestos, as cidades têm antecipado o início do toque de recolher. Em Washington, a medida começa às 19h. Em Nova York, às 20h. Em ambos os casos, ainda à luz do dia.

Qual foi a reação de Donald Trump?

No dia 29 de maio, o presidente dos Estados Unidos conversou com a família de George Floyd pelo telefone. “A família de George tem direito à Justiça”, disse a jornalistas.

Mas Trump, assim como alguns governadores, elevou o tom contra os protestos. No dia 31 de maio, o presidente americano declarou que consideraria o movimento antifascista ‘Antifa’ como uma organização terrorista. No dia 1.º de junho, Trump atacou os governadores, dizendo que se eles não dominassem os protestos, pareceriam “um bando de idiotas”. Também prometeu mobilizar militares para conter a agitação civil - uma promessa que acendeu o sinal de alerta do Pentágono, que ainda não vê necessidade de entrar em ação.

Como o mundo reagiu?

Políticos e lideranças se manifestaram em todo o mundo.

Um porta-voz da Comissão Europeia enviou um e-mail à imprensa dizendo que Bruxelas espera que “todas as questões relacionadas aos protestos sejam resolvidas pacificamente e com respeito às leis e aos direitos humanos”.

O ministro de Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, disse que os protestos são “compreensíveis e mais do que legitimados”.

O ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, Dominic Raab, disse que a crise ultrapassou a linguagem usada quando se discute conflitos intratáveis em qualquer parte do mundo. “Queremos ver a redução das tensões entre os americanos”, afirmou à BBC no domingo.

Além disso, manifestações pela morte de George Floyd também foram registradas em diversos países, como Inglaterra (Londres), Alemanha (Berlim), Holanda (Amsterdã), França (Paris) e Canadá (Toronto).

Em alguns casos, como na Austrália e na França, a fúria pela morte de Floyd encorajou movimentos já existentes contra a violência racial e a discriminação contra minorias.

Quais celebridades já se manifestaram sobre o caso?

Centenas de artistas, políticos e atletas se manifestaram sobre o homicídio de George Floyd nas redes sociais. Viola Davis, Beyoncé, Oprah Winfrey, Jay-Z, Taylor Swift, Lady Gaga e Barack Obama são alguns dos nomes. Em primeiro de junho, o time Liverpool divulgou uma foto de seu elenco ajoelhado no gramado do estádio Anfield Road em uma demonstração de solidariedade ao movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam). LeBron James e outros astros da NBA também se manifestaram.