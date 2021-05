Entenda o que está acontecendo desta vez em Jerusalém e Gaza

JERUSALÉM - A terça-feira, 11, começou com relatos de 24 mortos na Faixa de Gaza após uma noite de ataques aéreos israelenses. Entre os mortos estão nove crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, e 15 militantes do Hamas, segundo os militares israelenses.

Apenas um dia antes, uma rápida escalada da violência entre israelenses e palestinos foi vista na segunda-feira, 10, após semanas de confrontos e manifestações em Jerusalém.

Na manhã de ontem, 300 palestinos ficaram feridos em uma operação policial no complexo da mesquita de al-Aqsa em Jerusalém, um dos locais mais sagrados do Islã. À noite, militantes na Faixa de Gaza dispararam foguetes contra Jerusalém pela primeira vez em anos, e Israel respondeu com ataques aéreos.

Uma confluência de fatores - alguns há décadas, outros mais imediatos - contribuiu para o aumento da volatilidade e da violência.

Aqui está o que você precisa saber.

Que confrontos eclodiram em Jerusalém nos últimos dias?

A segunda-feira começou com mais de 300 palestinos - que foram rezar na mesquita de al-Aqsa, na Cidade Velha de Jerusalém, durante o mês sagrado do Ramadã - feridos em confrontos com as forças israelenses, que dispararam balas de borracha, gás lacrimogêneo e granadas de efeito moral. Os confrontos entre a polícia israelense, manifestantes palestinos e israelenses judeus de extrema-direita continuaram ao longo do dia.

A cidade permaneceu tensa antes de uma marcha contenciosa de judeus nacionalistas, que deveria passar pelos bairros palestinos como parte de um feriado israelense com bandeiras, o Dia de Jerusalém. A rota deveria incluir o Portão de Damasco, um dos poucos centros da vida palestina na cidade contestada. Nas últimas semanas, as forças israelenses entraram em confronto com palestinos por causa das restrições israelenses às reuniões noturnas ali após o jejum do Ramadã.

Pouco antes do início da marcha, as autoridades israelenses ordenaram que ela fosse redirecionada da área do Portão de Damasco. Os organizadores cancelaram em protesto, mas disseram que os participantes ainda deveriam se reunir no Muro das Lamentações, o local mais sagrado da cidade para os judeus, situado abaixo da mesquita de al-Aqsa, que os judeus chamam de complexo do Monte do Templo.

Isso foi no mesmo momento em que o Hamas, um grupo extremista que controla a Faixa de Gaza, anunciou que lançaria foguetes se os colonos israelenses não se retirassem da Mesquita de al-Aqsa e do Sheikh Jarrah, um bairro predominantemente palestino de Jerusalém Oriental onde as famílias árabes estão enfrentando despejos após anos de batalhas judiciais travadas por colonos israelenses. A área tem visto confrontos noturnos entre nacionalistas israelenses de extrema direita e palestinos, que enfrentaram uma reação policial severa. Segunda-feira à noite, o Hamas lançou foguetes contra Jerusalém e o sul de Israel. Israel respondeu com ataques aéreos.

O que está por trás da escalada de tensões?

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, está lutando por sua sobrevivência política após quatro recentes impasses nas eleições que deixaram Israel em turbulência política. Ele está à frente de um governo provisório enquanto luta contra acusações de corrupção, e vê os partidos da oposição lutarem para formar um governo alternativo viável.

O primeiro-ministro se alinhou com políticos de extrema-direita. Entre eles está Itamar Ben-Gvir, chefe do partido extremista Jewish Power, que tem participado dos confrontos em Sheikh Jarrah e em torno do Monte do Templo.

Os críticos de Netanyahu dizem que as tensões, em parte, tiveram permissão para escalar porque ele estava distraído por esses outros assuntos. Relatos de violência contra judeus israelenses e soldados dominaram a mídia do país nos últimos dias.

Para os palestinos, vários acontecimentos recentes alimentaram temores e frustrações sobre o futuro de suas demandas por soberania e direitos em Jerusalém e o fim da ocupação israelense.

No final de abril, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, que controla algumas partes da Cisjordânia, anunciou que estava adiando o que deveriam ser as primeiras eleições palestinas em 15 anos. Em teoria, as eleições aconteceriam na Cisjordânia ocupada por Israel, na Faixa de Gaza e em Jerusalém Oriental. Mas Abbas está em desacordo com o Hamas, que governa Gaza, e Israel proibiu a Autoridade Palestina de operar em Jerusalém Oriental, onde a maioria dos palestinos não são cidadãos israelenses. Abbas, que ficou para trás nas pesquisas, culpou Israel pelo cancelamento, dizendo que não havia um mecanismo para os judeus de Jerusalém Oriental votarem.

Contra esse pano de fundo, as restrições israelenses ao acesso ao Portão de Damasco e à Mesquita de al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado do Islã, tornaram-se pontos de fulgor, pois muitos palestinos se reuniram lá para observar o mês sagrado do Ramadã. O odor de "água de gambá" com cheiro pútrido espalhado pelas forças de segurança israelenses perdurou em partes de Jerusalém Oriental por semanas.

Os conflitos em torno da mesquita de al-Aqsa já ocorreram com frequência, gerando tensões no Oriente Médio. Mas nos últimos dias, a atenção internacional também aumentou em torno da batalha legal de décadas em Sheikh Jarrah, onde um grupo de israelenses tentando expulsar e substituir famílias palestinas, em sua maioria refugiadas, de casas onde viveram por décadas. Os palestinos dizem que o caso é emblemático de seu deslocamento de Jerusalém. Cidadãos palestinos de Israel, bem como palestinos na Cisjordânia e países árabes vizinhos, têm feito protestos em solidariedade ao xeque Jarrah.

A decisão final da Suprema Corte havia sido marcada para a segunda-feira, 10, mas foi adiada no domingo pelo procurador-geral de Israel em um esforço para diminuir as tensões.

Nesse ínterim, o Hamas, que travou três guerras com Israel, preencheu o vazio político. O grupo militante também está enfrentando suas próprias pressões na Faixa de Gaza, que é assolada por várias crises humanitárias após 14 anos de cerco liderado por israelenses e egípcios.

Regionalmente, as relações entre a vizinha Jordânia, que guarda a mesquita de al-Aqsa, e Israel são tensas. Isso em parte porque Israel está se aproximando de países do Golfo Árabe, como os Emirados Árabes Unidos, com quem assinou um acordo de normalização em setembro. Esses acontecimentos também irritaram os palestinos, que afirmam que esses acordos foram iniciados às custas de seus direitos.

O que pode acontecer em seguida?

Os eventos continuam a se desenvolver rapidamente. Embora na manhã de segunda-feira muitos temessem que a violência em Jerusalém continuasse a piorar, na manhã de terça-feira o foco já é se Israel e o Hamas vão retomar uma guerra aberta.

O Hamas continuou a disparar foguetes contra o sul de Israel, a maioria dos quais interceptados pelo sistema de defesa Cúpula de Ferro de Israel. Escolas foram fechadas em toda a área quando as sirenes tocaram e os residentes fugiram para abrigos.

Os ataques aéreos israelenses também continuaram em Gaza, onde os civis não têm abrigos antiaéreos.

No passado, estados árabes como Egito e Catar intervieram para mediar de cessar-fogo. Ainda não está claro se os eventos seguirão essa trajetória ou se Israel e o Hamas retornarão à sua primeira guerra formal desde 2014.