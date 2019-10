Entenda por que a NBA pediu desculpas à China por tuíte sobre protestos em Hong Kong 

HONG KONG - A estrela da NBA (Associação Nacional de Basquete, por sua sigla em inglês) LeBron James insultou rotineiramente o presidente Donald Trump. Dois dos treinadores mais bem-sucedidos da Liga, Steve Kerr e Gregg Popovich, criticaram com frequência os legisladores americanos por falta de iniciativa para uma legislação sobre armas. E outras estrelas do basquete costumam falar sobre questões sociais e políticas - tiroteios, eleições e racismo - sem medo de serem reprimidos pela Liga.

Mas no fim de semana, um dirigente do Houston Rockets expôs involuntariamente um problema que pode ter sido demais para a NBA: um comentário nas redes sociais em apoio a manifestantes em Hong Kong que enfureceu a China.

"Lute pela liberdade, fique com Hong Kong", disse Daryl Morey, gerente-geral do Houston Rockets, em um post no Twitter que incluía uma imagem dos protestos. Ele foi excluído logo depois.

2/ I have always appreciated the significant support our Chinese fans and sponsors have provided and I would hope that those who are upset will know that offending or misunderstanding them was not my intention. My tweets are my own and in no way represent the Rockets or the NBA. — Daryl Morey (@dmorey) October 7, 2019

Mas o estrago estava feito e a NBA rapidamente agiu para suavizar as coisas em um mercado lucrativo que gera milhões de dólares em receita. A Liga disse que era "lamentável" que muitos fãs chineses tenham se ofendido com o comentário de Morey.

A questão já é familiar para os estúdios de Hollywood, grandes empresas e atletas individuais que buscam negócios em um país com 1,4 bilhão de pessoas e reflete uma sensibilidade corporativa em relação à baixa tolerância da China a comentários que ofendem suas crenças políticas.

Os fãs chineses, que veem os manifestantes de Hong Kong retratados como agitadores violentos na mídia estatal e os consideram assim, ficaram furiosos. Os patrocinadores interromperam seus acordos com o Rockets e a principal emissora do país disse que removeria os jogos da equipe de sua programação. Também foram canceladas duas exibições de nível inferior agendadas para uma equipe afiliada ao Rockets.

A declaração da Liga, porém, inflamou os apoiadores do movimento e muitos fãs nos Estados Unidos, onde os manifestantes de Hong Kong são geralmente vistos como combatentes pró-democracia lutando contra um governo repressivo. Políticos democratas e republicanos consideraram a declaração da NBA um ato de covardia, acusando-a de priorizar dinheiro sobre os direitos humanos.

Disputa já envolveu diversas empresas

A NBA está longe de ser a primeira empresa a ser forçada a escolher lados em questões geopolíticas nas quais nunca pretendia se envolver e, depois, ter de se curvar ao poder econômico da China.

A China é um país atraente - e necessário - para quase todas as instituições globais, com uma economia que, enquanto desacelera, continua a crescer em um ritmo invejável a muitas nações. Qualquer ameaça à capacidade de fazer negócios na China teria consequências financeiras terríveis para muitas empresas multinacionais.

Por isso, várias empresas tiveram de se desculpar ou fazer concessões após irritar a China. Em muitos casos, as empresas se esforçavam para responder comentários ou postagens no Twitter feitas por executivos ou outros funcionários que desencadearam atenção indesejada nas redes sociais.

"Obviamente, as empresas e outras pessoas percebem que seus interesses comerciais estão em risco, portanto se desculpam", disse Shanthi Kalathil, diretora sênior do Fórum Internacional de Estudos Democráticos da National Endowment for Democracy. “Mas os riscos estão na reputação. Essas são marcas globais respeitadas e há um custo de reputação em simplesmente seguir a linha do partido.”

Em um esforço para evitar a perda de acesso ao espaço aéreo chinês, a Cathay Pacific, a principal companhia aérea de Hong Kong, demitiu funcionários que escreveram postagens nas mídias sociais em apoio aos protestos. Em agosto, Rupert Hogg, executivo-chefe da companhia aérea, renunciou.

A Nike, que apoia James, teve de retirar alguns sapatos depois que o apoio de um estilista aos protestos de Hong Kong provocou uma reação das mídias sociais contra a marca. As apostas são particularmente altas para a NBA na China.

Audiência de 490 milhões

A Tencent Holdings, um conglomerado de tecnologia chinês, relatou que 490 milhões de pessoas assistiram à programação da NBA em suas plataformas no ano passado, incluindo 21 milhões de fãs que assistiram ao sexto jogo das finais de 2019. Em comparação, a Nielsen teve 18,3 milhões de telespectadores para o mesmo jogo na rede americana ABC.

A Liga anunciou recentemente uma extensão de cinco anos de sua parceria com a Tencent para transmitir seus jogos na China por US $ 1,5 bilhão.

"Esse é um indicador massivo do valor percebido e do enorme potencial do mercado chinês", escreveu Mailman, uma agência de marketing digital esportivo, em um relatório recente.

A NBA é igualmente bem-sucedida nas mídias sociais chinesas. A Liga tem 41,8 milhões de seguidores no Weibo, uma popular rede social chinesa, em comparação com os 38,6 milhões de seguidores no Facebook e 28,4 milhões no Twitter.

O envolvimento dos Rockets é particularmente problemático para a NBA, dada a longa história da franquia com um dos jogadores mais populares da China, o Yao Ming, considerado a joia do basquete chinês. Ele jogou pelo Rockets de 2002 a 2011.

Yao é agora o presidente da Associação Chinesa de Basquete, que suspendeu seu relacionamento com os Rockets. Também cancelou dois jogos da NBA G League agendados para este mês entre afiliados do Rockets e do Dallas Mavericks, disse uma fonte com conhecimento da decisão, que falou sob condição de anonimato.

O Rockets foi o segundo time mais popular na China, atrás do Golden State Warriors no ano passado, segundo Mailman. A equipe tinha 7,3 milhões de seguidores no Weibo, em comparação com 2,9 milhões de seguidores no Twitter.

James Harden, guarda do Rockets e uma das maiores estrelas da NBA, pediu desculpas diretamente aos fãs chineses na segunda-feira.

"Nós pedimos desculpas. Adoramos a China, adoramos jogar lá”, disse ele a repórteres em Tóquio, onde os Rockets estavam se preparando para o jogo da pré-temporada.

“Vamos lá uma ou duas vezes por ano. Eles nos mostram o maior apoio e amor. Nós os consideramos uma base de fãs e amamos tudo o que eles falam, e agradecemos o apoio que nos dão ”, disse Harden, que há três anos falou sobre os assassinatos de dois homens negros pela polícia.

Fazer negócios com o país tem seu custo

Ecoar a visão de mundo da China, especialmente no que se refere à sua soberania sobre territórios disputados, é considerado um custo para fazer negócios no país, tanto para artistas quanto para empresas.

A empresa Gap foi forçada a se desculpar em 2017 depois de vender uma camisa que apresentava um mapa da China que não incluía Taiwan, uma ilha autônoma na costa sul do país. A cadeia de hotéis Marriott International pediu desculpas em janeiro de 2018 por listar o Tibet, uma região do oeste da China, e Taiwan como países em uma pesquisa com clientes.

Em fevereiro de 2018, a montadora alemã Daimler pediu desculpas por usar uma citação de dalai lama, considerado um separatista tibetano na China, em um post de mídia social de sua marca Mercedes-Benz.

Em março de 2018, a China exigiu que as companhias aéreas internacionais se referissem a Taiwan como parte da China em seus sistemas de reservas on-line, um pedido ridicularizado pela Casa Branca como “absurdo orwelliano”, mas eventualmente obedecido por todas as principais operadoras.

Os estúdios de cinema frequentemente se vêem em desacordo com os censores estaduais em um país onde as noções de liberdade de expressão não se aplicam, mas bilhões de dólares são apostados no sucesso internacional.

A Disney, a empresa de entretenimento americana com mais experiência nesse assunto, está agora promovendo a adaptação live-action de Mulan, depois que Crystal Yifei Liu, sua estrela chinês-americana, provocou uma dura reação ao filme nos Estados Unidos e na China por apoiar a repressão da polícia aos manifestantes de Hong Kong.

A Disney, que não comentou o episódio, tem avançado em seu relacionamento com a China por décadas, que levou à abertura da Shanghai Disneyland em 2016 e a resultados espetaculares para filmes como o recente Avengers: Endgame, que arrecadou US$ 858 milhões nos Estados Unidos e US$ 614 milhões na China no início deste ano. No ano passado, os espectadores chineses compraram cerca de US$ 8,87 bilhões em ingressos de cinema, 9% a mais que no ano anterior, segundo analistas de bilheteria.

Por sua vez, a NBA já resistiu à indignação na China antes. No ano passado, J.J. Redick, então do Philadelphia 76ers, gravou um vídeo para o ano-novo chinês, no qual ele parece dizer uma ofensa racial para o povo chinês, que mais tarde explicou ter sido um deslize verbal não intencional. Ele se desculpou, mas foi vaiado quando tocou a bola durante os jogos da pré-temporada em Xangai e Shenzhen. / NYT