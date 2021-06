Entenda por que as equipes de resgate parecem se mover lentamente nas buscas na Flórida

The New York Times, O Estado de S.Paulo

Enquanto uma operação perigosa de busca e resgate entra em seu quinto dia em Surfside, Flórida, alguns perguntam por que a operação no prédio do condomínio Champlain Towers South, que desabou na quinta-feira, 24, demora tanto e se há alguma esperança de se encontrar sobreviventes.

Oficiais garantiram ao público que a equipe de busca local, bem vista e enviada para desastres em todo o mundo, e agora trabalhando em conjunto com as equipes israelenses e mexicanas, está fazendo tudo o que pode. Os perigos para as equipes de resgate e residentes desaparecidos são claros e ditam que o processo deve ser lento e deliberado, segundo especialistas e autoridades.

Produtos químicos tóxicos

“Sob os escombros, há de tudo, desde produtos químicos tóxicos a fogo, fumaça, todos os tipos de outros perigos”, disse o senador Marco Rubio, que visitou o local no sábado, ao programa da CBS Face the Nation. “Eles têm de ter muito cuidado. Se eles moverem um pedaço de viga aqui, o resto da pilha pode desabar em outro lugar e ferir os socorristas ou qualquer sobrevivente que ainda possa estar lá.”

A busca foi retomada depois que um incêndio que chegou a impedir a visibilidade foi controlado.

Cães, sonar e escavação de trincheiras

Os especialistas estão usando cães, sonar, câmeras e criaram trincheiras para navegar por baixo da pilha de escombros, disse a prefeita do Condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, no Face the Nation, no domingo.

Equilibrando segurança e pesquisa

Cada colapso e tragédia de edifício apresenta seus próprios desafios, mas os especialistas aprendem com cada um e usam as informações para prevenir outros. “É um local muito perigoso ainda neste momento”, disse Joseph Pfeifer, ex-chefe encarregado de contraterrorismo e preparação para emergências do Corpo de Bombeiros da cidade de Nova York, que foi o primeiro chefe a chegar ao local nos ataques de 11 de setembro de 2001. “É aquele equilíbrio entre segurança e busca agressiva.”

Pfeifer, cujo próximo livro Ordinary Heroes é uma memória da resposta aos ataques, ajudou a coordenar a resposta a uma série de emergências e desastres. Ele disse que as equipes provavelmente estam sendo mais cautelosas diante dos riscos de qualquer desabamento no prédio, como grandes pedaços de entulho se movendo ou ser ferido por equipamentos pesados.

Ele acrescentou que o Condado de Miami-Dade tem uma das melhores equipes de busca e resgate do país.

O tempo também é importante. Pode ser difícil prever quanto tempo as pessoas sobreviverão presas nos escombros. “Os primeiros dias são cruciais”, disse ele. “A cada dia, as chances de encontrar pessoas diminuem. No entanto, sempre há esperança. É importante manter a esperança até o ponto em que a realidade tenha de ser enfrentada.”

Meses de trabalho

Timothy McConnell, o ex-chefe dos bombeiros de New Orleans que liderou a resposta ao colapso do Hard Rock Hotel em 2019, concordou. “Realmente, é preciso ter força de vontade, mente forte e pessoas com estômago forte”, disse ele sobre as equipes de busca e resgate.

O desabamento do prédio de New Orleans, que estava em construção, matou três pessoas e feriu dezenas. A busca por sobreviventes levou dias e o processo de remoção dos escombros durou mais de um ano. Os restos mortais da última pessoa não foram recuperados até quase um ano depois.

Uma das partes mais difíceis, disse ele, foi a falta de conclusão para muitas famílias. Restos mortais foram encontrados meses depois. "Isso é difícil", disse ele.

Ele pediu que as pessoas que estão perdendo a paciência com o processo se lembrem de que é uma tarefa extremamente difícil. Com os escombros pesados, existe a chance de piorar as coisas para os sobreviventes presos nos escombros e a fumaça pode deixar tudo mais precário.

“Às vezes são necessárias dez pessoas para mover um grande pedaço de pedra.” E algumas partes dos destroços podem ser muito precárias para se cavar. “Havia algumas áreas que não eram seguras para entrarmos”, lembra ele, sobre o desabamento em New Orleans.