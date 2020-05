Com trabalhos arriscados e moradias superlotadas, latinos estão entre os mais infectados nos EUA

WASHINGTON - Dentro dos prédios lotados do complexo de residências populares em Herndon, na Vírginia, onde centenas de famílias latinas compartilham apartamentos destinados a uma pessoa, os doentes estão se multiplicando.

Isabela Rivera foi a primeira em sua casa a dar positivo para o novo coronavírus. Incapaz de se isolar completamente no apartamento de três quartos que ela e seu marido, Danilo, compartilham com outras duas famílias, os Riveras enviaram seu filho de 7 anos para morar com um amigo da família. Danilo dorme no sofá, sem saber se está infectado. As outras famílias se abrigaram em seus quartos, esperando que uma porta fechada os proteja do vírus mortal e altamente contagioso.

Mas o local se tornou um ímã de coronavírus. Logo, outros estavam tossindo e com o pulmão chiando.

Os latinos, que representam cerca de 10% da população de Maryland e da Virgínia, são cerca de um terço dos casos de coronavírus na região, de acordo com uma análise de jurisdições do Washington Post que rastreia a raça e etnia dos pacientes com a doença.

A disparidade não é exclusiva da área da capital. Os latinos jovens e idosos estão contraindo o vírus a taxas altas em lugares como Nova York, Chicago e Los Angeles, embora a taxa de mortalidade para a comunidade seja significativamente menor que a dos afro-americanos. Em uma pesquisa divulgada na sexta-feira pela ABC News-Ipsos, 26% dos adultos latinos do país disseram conhecer alguém que morreu do vírus ou de complicações relacionadas a ele.

Os especialistas citam muitas explicações: os latinos são uma presença dominante nos empregos na indústria de serviços, sendo impossível para eles aderir ao bloqueio total e ficar em casa. Muitos se esforçaram para obter equipamentos de proteção, enquanto outros ignoraram as ordens de fechamento para aceitar trabalhos arriscados em troca do dinheiro necessário.

Fora do trabalho, evitar o vírus pode ser quase impossível, seja porque as famílias latinas têm maior probabilidade de viver em lares com várias gerações, ou porque muitas moram com vários colegas de quarto para gerenciar os altos custos de moradia da região de Washington.

Os esforços para retardar a disseminação do vírus entre latinos estão complicados, dizem especialistas em saúde pública. O maior entrave são as barreiras linguísticas, as dificuldades econômicas, recursos limitados e, em alguns casos, uma resposta lenta dos governos locais.

"Há muito medo", disse Yukmila Soriano, médico de atendimento primário no Virginia Hospital Center, no Condado de Arlington, onde a maioria dos 100 pacientes testados por dia é latina. "Estamos pedindo a todos que fiquem em casa, mas a ideia de ficar em casa é muito diferente, dependendo de quem você é e qual é o seu papel na sociedade."

No norte da Virgínia, os latinos representam 16,8% da população do Condado de Fairfax, mas quase 64% dos casos de coronavírus em que a etnia é conhecida, mostram registros. No condado de Prince William, os latinos representam 24% da população e quase 77% das infecções em que a etnia é conhecida. Nos subúrbios de Maryland e no distrito, os bairros predominantemente latinos também apresentam algumas das taxas mais altas de contração do coronavírus.

À medida que se espalhou, o vírus roeu a espinha dorsal econômica da região, afastando milhares de cozinheiros, guardiões, paisagistas e outros trabalhadores da linha de frente.

Fredys Medina, um trabalhador da construção civil, diabético, morador do condado de Arlington, disse para sua mulher que ele tinha o vírus depois que desenvolveu sintomas como tosse e febre no fim de abril, e continuou trabalhando.

Duas semanas depois, ele caiu no chão da sala. Quando os paramédicos chegaram, Medina, de 56 anos, estava morto. Sua mulher, Leonor Medina, uma empregada de hotel desempregada, ficou com uma conta de funeral de US$ 8 mil que ela não poderia pagar até que vizinhos e membros de sua igreja a ajudaram.

No funeral, o filho do meio do casal, Alberto, de 14 anos, se jogou no corpo de seu pai, segurando-o com força enquanto chorava. Desde então, ele testou positivo para o vírus. O mesmo aconteceu com sua mãe e seu irmão de 11 anos, Freddy. Leonor Medina busca conforto em sua fé cristã pentecostal, agradecida por seus sintomas - e os de seus filhos - terem sido leves.

"Este é um demônio que quer matar todos", disse ela. "Fui poupada e meus filhos também."

Jeff C. McKay, presidente do Conselho de Supervisores do Condado de Fairfax, disse que o número de latinos que trabalham em hotéis, restaurantes e lojas é um dos motivos pelos quais pediu ao governador Ralph Northam (democrata) que adiasse as restrições sobre negócios não essenciais no norte da Virgínia até pelo menos quinta-feira.

"Alguns deles estão ansiosos para trabalhar novamente porque não estão obtendo renda, mas muitos deles também têm medo de voltar ao trabalho", disse McKay. "Essa é uma posição muito ruim para qualquer um."

'Situação desesperada'

No bairro historicamente latino de Columbia Heights, o vírus invadiu a casa de Flor Morales como um tornado. Eles ainda não sabem como entrou.

Morales, 23 anos, perdeu o emprego como vigia em um escritório quando a pandemia começou. Mas seu marido continuou trabalhando na construção civil e sua irmã gêmea, Rosa Morales, manteve seu emprego no McDonald's, apesar de seu crescente desconforto com clientes sem máscara e com a cozinha apertada do restaurante.

No início de abril, sua mãe, Maria Elena Velasquez, adoeceu e morreu de covid-19. Logo Rosa estava tossindo. Ela ficou em quarentena no único quarto vazio: o que sua mãe havia usado. Em poucos dias, a temperatura do pai aumentou. Ambos deram positivo para o coronavírus.

A família ouviu falar de amigos e vizinhos doentes - um pastor e sua mulher, dona de uma escola infantil, colegas de trabalho, vendedores ambulantes, funcionários de supermercados. Um dos pensionistas que alugava um quarto da família Morales também ficou doente.

Flor Morales passa os dias cuidando de todos os outros - entregando comida para o pai, deixando sopa quente e chá do lado de fora da porta do porão para a irmã, cuidando dos três filhos e quatro sobrinhas e sobrinhos, o mais novo, com apenas 6 meses.

Quando a sobrinha de 8 anos de Morales ficou com febre, ela levou a menina para o carro e partiu em direção ao hospital, passando por grupos reunidos nas esquinas, vizinhos conversando sem máscaras. Uma noite, ela se trancou no banheiro que compartilha com o marido e os filhos, se jogou no chão de azulejos e gritou.

"Deus!" ela gritou. "Por que você a afastou de mim?". No andar de baixo, sua irmã Rosa encostou-se à porta fechada do porão e chorou.

Ivan Torres, coordenador de acesso ao idioma do distrito, disse que a quarentena de pacientes latinos que vivem em lares multigeracionais raramente é eficaz. Torres disse que os governos locais devem fornecer hospedagem e apoio para permitir que indivíduos se afastem em quarentena com segurança de suas famílias.

"Sabemos que nem todos podem dizer: 'Tudo bem, vou ficar no meu quarto' ou 'tenho meu próprio banheiro'", disse Torres. "Entendemos o que é a realidade."

No bairro de Langley Park, em Maryland, onde imigrantes predominantemente da América Central vivem, uma família inteira de seis pessoas foi infectada pelo vírus, disse Deni Taveras, membro do Conselho do Condado de Prince George. Quando os pais foram internados, os quatro filhos foram acolhidos por parentes - acrescentando outra camada de exposição potencial.

"É um estado de coisas desesperador, desesperador", disse Taveras, que perdeu quatro membros da família para a covid-19 em Nova York.

Foi instaurada um abrigo para quarentena no bairro de Prince George recentemente, a 11 quilômetros de Langley Park, com capacidade para 100 pessoas, mas as autoridades se recusaram a dizer quantos quartos estão em uso. Na Virgínia, o Condado de Fairfax alugou 221 quartos de hotel, e o Condado de Prince William alugou 40.

O Distrito designou 864 quartos de isolamento de hotéis, que, segundo autoridades, são utilizados principalmente por pessoas que, de outra forma, estariam em abrigos ou na rua. Os dados da capital americana mostram que apenas 38 pessoas usaram os quartos do hotel porque não puderam entrar em quarentena em casa.

Especialistas em saúde pública e médicos disseram que as agências governamentais precisam fazer mais. James Lamberti, médico de assistência pulmonar cuja clínica trata até 30 pacientes por dia, chamou a falta de locais de quarentena no condado de Fairfax de "um absurdo".

"Há uma história similar na saúde pública, com a tuberculose", disse ele. “Se as pessoas não conseguiam voltar para uma casa, eram acomodadas em um hotel. Muito dos contágios nessa comunidade no mês passado poderia ter sido evitado por uma política melhor de saúde pública, descobrindo onde estava o problema em nível local. ”

O Condado de Fairfax, que tem 1,1 milhão de pessoas, registrou 9.482 infecções e 331 mortes na segunda-feira. As autoridades dizem que planejam alugar mais 160 quartos de hotel para quarentena, além dos 221 que estão ocupados na maior parte.

Os governos locais também têm se esforçado para obter informações de residentes de língua espanhola sobre o coronavírus e rastrear sua disseminação na comunidade.

Os alertas de texto em espanhol lançados recentemente por Fairfax atingem menos de 200 residentes, apesar de uma população de cerca de 53 mil habitantes que fala principalmente espanhol. Cerca de 39 mil residentes do Condado de Prince William falam principalmente espanhol, mas apenas 53 se inscreveram para receber alertas.

Steven Woolf, pesquisador da Northern Virginia Health Foundation, disse que o aumento dos testes e a capacidade de rastrear pessoas potencialmente expostas a um infectado são cruciais para controlar a disseminação da doença pela comunidade. Mas, disse Woolf, muitos esforços de rastreamento de contatos não incluem intérpretes.

Outro obstáculo que os governos locais e os prestadores de serviços de saúde devem enfrentar é o medo.

Jair Carrasco, um organizador do grupo que representa vendedores ambulantes de Washington, ouviu de famílias imigrantes com medo de levar parentes doentes para um hospital porque eles estão preocupados que os agentes de imigração possam estar escondidos lá.

"Além do vírus e das pessoas que não querem sair por questões de segurança, você também está lidando com comunidades de imigrantes com uma longa história de abuso e discriminação policial", disse Carrasco, de 29 anos, que começou a se sentir mal no início de maio depois que sua namorada chegou em casa, saindo de seu emprego no supermercado, com febre e tontura. Mais tarde, ela testou positivo para o coronavírus.

Enquanto esperava ser atendido por um médico, ele decidiu experimentar a linha direta de coronavírus do distrito em espanhol. Ele foi transferido três vezes, disse ele, e recebeu um novo número para ligar. Ele nunca encontrou o serviço de entrega de comida que procurava.

"E se eu fosse apenas um falante de espanhol e eles estivessem me dando essa ideia?" ele disse. "Isso pode fazer a diferença entre alguém recebendo ajuda e pessoas que sofrem."

As autoridades de Washington disseram que consultaram uma ampla gama de organizações que trabalham na comunidade latina antes de lançar chamadas eletrônicas em espanhol e tentar otimizar a complexa rede de burocracia do distrito para quem não fala inglês.

"Algo que vimos no início que foi realmente devastador é que tínhamos moradores morrendo em suas casas porque não procuravam atendimento", disse Tomás Talamante, vice-chefe de gabinete do prefeito de Washington, Muriel Bowser (democrata). "Essa é a mensagem que estamos tentando divulgar: independentemente do status de imigração, independentemente da situação socioeconômica, queremos que nossos moradores procurem atendimento."

Em uma manhã recente, uma fila de pacientes se estendeu pelo quarteirão do lado de fora do Centro de Saúde Upper Cardozo, em Columbia Heights.

A clínica - que testa mais de 80 pessoas diariamente, cerca de metade delas latinas - abre suas portas às 8h. Sabe-se que os pacientes chegam até duas horas antes.

A diretora médica Blanca Toso teme que sejam apenas a ponta de um iceberg muito maior. Ela passa os fins de semana fazendo ligações para os pacientes, lembrando aqueles que deram positivo para tratar os sintomas, se isolar e pedir ajuda se as condições piorarem.

Embora os efeitos respiratórios do coronavírus sejam bem conhecidos, ela disse, muitos de seus pacientes desconhecem as outras manifestações da doença. Frequentemente, se um paciente está doente, mas não tem tosse seca, disse Toso, eles não acham possível que possam ter o vírus. Alguns experimentam remédios caseiros como cura: chás de ervas ou raízes enviadas por parentes de fora dos Estados Unidos.

"Muitas dessas pessoas ainda precisam trabalhar todos os dias, e não podem acompanhar as notícias ou todos os novos sintomas que estamos descobrindo sobre esse vírus", disse Toso. "Eles podem não pensar que têm o vírus, mas muitos deles têm".

Outros tentaram fazer o teste, mas, em meio à escassez inicial de kits e suprimentos, foram recusados.

Edith Morejon raramente se aventura fora de seu apartamento em Hyattsville, Maryland. Ainda assim, ela disse, parece que o vírus está se aproximando.

Seu marido, que trabalha durante a semana na Pensilvânia e divide um apartamento com outros quatro homens, voltou recentemente para casa com febre e tosse.

Em poucos dias, ele foi diagnosticado com covid-19. Morejon, de 40 anos, não conseguiu fazer o teste, apesar de estar com febre baixa. O médico aconselhou-a a tentar novamente se os sintomas piorassem, disse ela.

Para proteger os três filhos - com idades entre 12, 10 e 6 anos - Morejon manteve o marido isolado dentro do quarto. Quando as crianças correram para abraçá-la, ela acenou para eles, sem saber se era seguro.

Morejon fez tudo o que os funcionários pediram. Ela mantém-se atualizada sobre as notícias secretas do covid-19 e se inscreveu para receber alertas de texto do condado de Prince George. Embora Maryland tenha expandido recentemente suas opções de teste, na quinta-feira, ela não havia conseguido garantir um teste.

"Estou apenas esperando aqui em minha casa, passando minha quarentena para não infectar mais ninguém", disse Morejon. "Eu não sei mais o que fazer."

O vírus pode dissolver a pouca estabilidade econômica que algumas famílias têm.

Antes da pandemia, Danilo e Isabela Rivera dependiam principalmente de sua renda como governanta de hotel perto do Aeroporto Internacional de Dulles. Ele perdeu o emprego como pintor de casas no ano passado.

Agora, com Isabela acamada, Danilo coloca uma máscara de pano todas as manhãs para ficar do lado de fora do 7-Eleven com outros trabalhadores do dia.

Ele deixa comida doada por uma igreja do bairro junto à porta do quarto de sua mulher e faz o check-in por telefone com o filho Alan, que não entende por que ele não pode simplesmente voltar para casa.

"Ele chorou muito nos primeiros três dias", disse Danilo. "Queríamos dar um abraço nele e beijá-lo, mas ainda não conseguimos."

No nordeste de Washington, José Mardoqueo Reyes foi internado com covid-19 no fim de abril, dia em que sua mulher, Blanca Bonilla, recebeu alta de um hospital depois que seus sintomas cessaram. Ele morreu três semanas depois. A família não tem certeza de como o vírus entrou na casa dos seis, apesar de haver várias vias possíveis.

Bonilla trabalhou no McDonald's antes da pandemia acontecer em março. Mardoqueo Reyes, um conhecido esportista de língua espanhola da região, também trabalhou na construção civil. Seu filho mais velho, Mardo Reyes, 28 anos, dirigia um caminhão de entrega.

A mulher de Mardo, Emmy, que esteve de licença como enfermeira, foi a primeira a sentir sintomas e foi rapidamente hospitalizada no mês passado.

Ingrid Reyes, de 26 anos, irmã de Mardo, mora em outro lugar do bairro e até agora se manteve saudável. Depois que o pai passou três semanas na UTI, entubado, ela pediu duas semanas de folga do trabalho como controladora de tráfego para ajudar a cuidar de sua família. Em vez disso, ela disse que seu chefe a demitiu.

Mardoqueo Reyes morreu em 12 de maio. A família agora está procurando ajuda com os custos de enterro de US$ 14 mil. "Tudo nos atingiu de uma só vez", disse ela.