Enterrado em Trípoli único condenado por explosão de avião sobre Lockerbie O agente líbio Abdelbaset al-Megrahi, único condenado pelo atentado de Lockerbie e libertado em 2009 por questões de saúde, foi enterrado ontem em Trípoli. Megrahi, que morreu de câncer no domingo, aos 60 anos, foi enterrado às 13h15 locais no cemitério Zeghuano, em Janzur, periferia oeste de Trípoli, após uma cerimônia religiosa. Ele foi condenado à pena perpétua em 2001 por seu envolvimento no atentado de 1988 de um Boeing da Pan Am, que ia de Londres para Nova York. A explosão ocorreu sobre a cidade escocesa de Lockerbie, deixando 270 mortos, 11 deles em terra. O governo do ditador Muamar Kadafi, morto em outubro, nunca negou seu envolvimento no ataque.