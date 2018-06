Enterro de promotor argentino tem ato contra presidente

BUENOS AIRES - Sob forte segurança, centenas acompanharam ontem o enterro do promotor argentino Alberto Nisman no cemitério israelita de La Tablada, na região oeste de Buenos Aires. Ele foi encontrado morto no dia 18 com um tiro na cabeça, menos de uma semana depois de acusar o governo de Cristina Kirchner de proteger os suspeitos de um atentado contra uma associação judaica em 1994.

O corpo do promotor foi velado até a madrugada de ontem. Na chegada ao cemitério, um grupo pedia justiça, gritava o nome de Nisman e chamava a presidente de assassina. Flores, bandeiras da Argentina e cartazes foram levados à entrada do local. Mais de 100 policiais faziam a segurança do cemitério.

Nisman acusou a presidente Cristina e outros integrantes do governo de acobertar iranianos que seriam os s autores do atentado contra a sede da Associação Mutual Israelita-Argentina (Amia) em 1994. “Venho enterrar um pedaço da república, porque o que aconteceu é muito sério e muito grave”, declarou a deputada opositora Patricia Bullrich na entrada do cemitério. Bullrich disse que fez vários contatos com Nisman um dia antes de sua morte para combinar os detalhes do seu testemunho em uma comissão do Congresso, marcado para o dia 19.

Nisman, de 51 anos, alegava que a assinatura de um memorando de entendimento entre Argentina e Irã em 2013, que permitiria interrogar os acusados do atentado contra a Amia, era na verdade uma manobra para impedir a investigação sobre os iranianos em troca da ampliação do comércio bilateral entre os dois países. A presidente Cristina classificou a denúncia de Nisman como “absurda”.

A ex-mulher de Nisman, a juíza Sandra Arroyo Salgado, afirmou diante do caixão: “Quem te conhece sabe que não foi decisão sua, temos certeza de que foi obra de outras pessoas”. A religião judaica manda que os suicidas sejam enterrados ao lado de um muro do cemitério. A comunidade judaica, no entanto, rejeita a suspeita de suicídio no caso de Nisman, que foi enterrado a menos de 20 metros de várias vítimas do atentado contra a Amia.

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) fez um apelo para que o governo argentino investigue a morte de forma “profunda e imparcial” e “esclareça o caso”.

Velório. O velório de Nisman ocorreu na funerária O’Higgings, no bairro portenho de Núñez. “O promotor Nisman deu a vida pela pátria, é um herói”, disse a aposentada Ruth Fizsbein ao Estado. A seu lado, a veterinária Elena D’Alessio declarou que “muitos crimes ficaram impunes na história argentina. Mas esse será diferente. O povo exigirá sua solução. Se bem que teremos de esperar até o próximo governo, em dezembro (a eleição será em outubro), para saber a verdade”.

A promotora-geral da República, Alejandra Gils Carbó, declarada militante kirchnerista, enviou ao velório uma coroa de flores, que foi destruída pelo público. Horas depois, ela compareceu à funerária e foi vaiada.

O embaixador dos EUA, Noah Mamet, os principais líderes da comunidade judaica, além de representantes da oposição, foram ao velório. Na comunidade judaica, Nisman está sendo chamado de a vítima número 86 da Amia. No ataque terrorista de 1994 contra essa instituição judaica – localizada em uma área do bairro de Balvanera chamada Once – morreram 85 pessoas e foram feridas e mutiladas outras 300.

Os presidentes da Amia, Leonardo Jmelnitzky, e da Delegação de Associações Israelitas da Argentina (Daia), Julio Schlosser, exigiram ontem que os promotores a cargo das investigações sobre o atentado sejam pessoas “intocáveis” e de “reputação impoluta”. “Queremos que continuem as investigações que o promotor estava fazendo sobre o atentado. E queremos que continuem as investigações sobre as denúncias (contra o governo) que Nisman havia feito, além do esclarecimento sobre sua morte”, disse Jmelnitzky.