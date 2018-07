Entra em operação o primeiro porta-aviões da China

O porta-aviões, de 300 metros de comprimento, ganhou o nome da província de Liaoning, onde foi reformado, e onde está o principal porto chinês. Segundo o Ministério da Defesa chinês, esse porta-aviões tem um significado importante, pois aumenta a capacidade geral de combate da Marinha do país, elevando-a a um nível moderno.

O anúncio torna a China o último membro permanente do Conselho de Segurança da ONU a ter um porta-aviões, e a notícia surge em um momento em que aumentam as tensões marítimas na região, sobretudo pela disputa com o Japão por um grupo de ilhas. As informações são da Dow Jones.