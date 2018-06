Entra em vigor lei que permite porte de armas em universidades do Texas

WASHINGTON - Uma controversa lei que permite levar armas para as universidades públicas do Texas, nos Estados Unidos, entrou em vigor na segunda-feira, 1º, durante a lembrança do 50º aniversário de um massacre que deixou 14 mortos no campus da Universidade do Texas (UT), em Austin.

A norma, conhecida como "campus carry", permite que aqueles que tenham porte de armas emitidos pelo Estado - uma condição que exclui os menores de 21 anos - possam levá-las na maioria das instalações universitárias.

O "campus carry" entrou em vigor apenas para as universidades públicas do Texas, onde estudam mais de 500 mil estudantes, enquanto as instituições privadas, que podiam escolher se implementavam ou não a norma, optaram por não fazê-lo.

Algumas das instituições públicas limitaram o alcance da medida para salas de aula, faculdades ou bibliotecas, mantendo a proibição em dormitórios de estudantes, laboratórios ou eventos esportivos.

A maior e mais prestigiada instituição pública do Estado, a Universidade do Texas (UT), também tem sido um grande foco de oposição a norma aprovada pela Legislatura do Texas, de maioria republicana.

Os defensores da medida argumentam que a presença de pessoas armadas permitirá salvar vidas no caso de um tiroteio. Ja os opositores dizem que é uma bomba-relógio e a presença de alunos armados não promove o espírito do debate universitário.

O presidente da UT, Greg Fenves, afirmou há alguns meses que as armas "não pertencem" à instituição que dirige e seu único integrante detentor de um Nobel, Steven Weinberg (Física, 1979), disse que proibirá a entrada de estudantes armados em suas aulas ou que deixará a UT.

Homenagens. Fenves presidiu na segunda uma homenagem aos 14 mortos do massacre do 1º de agosto de 1966 na Universidade do Texas, considerado o primeiro tiroteio em massa em um campus universitário dos EUA que serviu como inspiração para muitos outros.

O assassino, Charles Whitman, era um estudante e ex-marinheiro com problemas psicológicos que minutos antes de protagonizar o massacre na UT, tinha matado sua mãe e sua esposa. Ele acabou morto pela polícia.

O Texas é o oitavo Estado que implementa uma lei deste tipo depois do Oregon, Idaho, Utah, Colorado, Wisconsin, Kansas e Mississipi. / EFE