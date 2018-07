Entrada da Venezuela no Mercosul gera polêmica na internet

MENDOZA - A presidente argentina, Cristina Kirchner, anunciou nesta sexta-feira, 29, durante a cúpula do Mercosul, realizada em Mendoza, que a Venezuela será incorporada ao bloco. A cerimônia de adesão de Caracas ao bloco será realizada no final de julho no Rio de Janeiro.

A decisão está gerando polêmica entre internautas. Os usuários se dividem com opiniões favoráveis e contrárias ao novo integrante do bloco. Veja a seguir a repercussão do assunto nas redes sociais.