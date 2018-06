Entre cinco líderes da Europa, Sarkozy é o mais impopular

PARIS - O presidente da França, Nicolas Sarkozy, é o líder menos popular em comparação com os representantes de Alemanha, Itália, Reino Unido e Espanha, indicou uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 9.

A enquete, realizada pelo instituto BVA entre 20 e 29 de fevereiro com 4.217 pessoas desses cinco países através da internet, precisa que a chanceler alemã, Angela Merkel, é a que tem a melhor avaliação, com um respaldo de 50%.

Na sequência vêm o primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, com 40%; o premiê italiano, Mario Monti, com 36%; Sarkozy, com 33%; e Rajoy, que tem 27%. Por outro lado, Sarkozy é o líder com a maior rejeição (quase 60%), seguido por Cameron (42%), Merkel (41%), Monti (36%) e Rajoy (34%).

Os líderes com pior avaliação dentro de seu próprio país são Sarkozy e Rajoy, com uma opinião negativa por parte de 61% de seus concidadãos, contra 34% de italianos que rejeitam Monti, 49% de britânicos que desaprovam Cameron e 44% de alemães que criticam Merkel.

A enquete, divulgada nesta sexta-feira pelo diário "20minutes", acrescenta que Sarkozy é o único líder impopular nos cinco países onde o levantamento foi realizado, assim como a chanceler alemã é a única com saldo positivo em todas essas nações.