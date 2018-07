Entre os veteranos, centenas de suicídios Segundo cálculos extraoficiais, mais de 500 ex-soldados suicidaram-se desde o fim da guerra, especialmente nos anos 80 e 90. Um relatório oficial revelou em 2011 que 58% dos homens que estiveram em combate nas Malvinas sofriam de depressão. Além disso, três de cada dez reconheceram que tiveram pensamentos suicidas. Nos combates morreram 326 soldados. Outros 323 homens estão no fundo do mar, dentro do cruzador General Belgrano, afundado pelo submarino Conqueror. / A.P.