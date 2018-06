Entre palestinos, Hamas é mais popular que Fatah Se houvesse hoje uma eleição presidencial entre os palestinos, o líder do Hamas na Faixa de Gaza, Ismail Haniyeh, derrotaria o presidente da Autoridade Palestina (AP), Mahmoud Abbas. Haniyeh teria 48% dos votos e Abbas, 45%, segundo pesquisa do Palestinian Center for Policy and Survey Research, de Ramallah. O Hamas ganhou popularidade com a guerra contra Israel, no fim do ano passado, seguida da primeira visita do líder supremo do grupo, Khaled Meshal, ao território palestino.