'Entregue-se covarde', diz presidente venezuelano

O presidente venezuelano disse que as forças de segurança, agindo conforme a ordem de prisão expedida dia 12 de fevereiro, estão em busca do líder dos protestos de quarta-feira, que resultaram em enfrentamento com a polícia. Lopez não é visto desde a entrevista que concedeu à imprensa na noite da quarta-feira.

O jornal venezuelano El Universal publicou na quinta-feira uma cópia de tal ordem de prisão de Lopez sob acusações que vão do vandalismo ao terrorismo. Até agora, as autoridades do governo não confirmaram que a prisão de Lopez estava sendo pedida. Fonte: Associated Press.