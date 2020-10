Entrevista: 'A Armênia é hoje o país mais democrático da região' 

Responsável pela Embaixada da Armênia em Brasília desde julho, o embaixador Arman Akopian afirma que seu país tem muito o que aprender com Brasil sobre a luta contra a corrupção. Em 2018, uma série de manifestações pacíficas que ficaram conhecidas como Revolução de Veludo pôs fim ao governo do ex-presidente Serzh Sargsyan (2008-2018), sob acusações de corrupção. Desde então, o país é considerado um exemplo de luta democrática pacífica que levou a uma transição de poder.

No meio de uma pandemia, ele reconhece que seu típico trabalho de diplomata ainda não conseguiu avançar, mas espera poder aprofundar as parcerias com o Brasil no que diz respeito à luta contra a corrupção. "A luta contra a corrupção é um assunto hoje muito importante na Armênia. E podemos aprender algumas lições com o Brasil", diz o embaixador em entrevista ao Estadão. Veja trechos da entrevista: