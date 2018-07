Entrevista polêmica movimenta eleição no Quênia

As campanhas foram abaladas neste sábado após o jornal Financial Times citar Odinga dizendo que seus rivais estão planejando fraudar a eleição e que as consequências disso "podem ser piores do que as da última vez". Mais de mil pessoas foram mortas durante tumultos violentos que ocorreram após as eleições de 2007 no país.

Em nota, Odinga disse que nega ter falado sobre violência na entrevista e afirmou que se sente "absolutamente caluniado" pela reportagem. Já a campanha de Kenyatta condenou a entrevista e classificou as palavras de Odinga como perigosas. As informações são da Associated Press.