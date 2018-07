Entrevistador deixa Dalai Lama perplexo com piada sobre pizza

Um apresentador de TV na Austrália tentou fazer uma piada com o líder espiritual tibetano Dalai Lama durante uma entrevista, mas não foi muito feliz.

Karl Stefanovic, do canal Channel Nine, contou uma anedota com um jogo de palavras em inglês que não funciona em outras línguas, como o tibetano.

Na piada, o Dalai Lama entra em uma pizzaria e pede: "por favor me faça uma com tudo". Em inglês, a frase pode ser interpretada como uma espécie de lema budista, sugerindo uma união entre o homem e o universo.

Mas em tibetano, ou em português, a frase não tem nenhum outro significado, o que deixou o Dalai Lama perplexo. Mesmo com ajuda de um tradutor, ele não conseguiu entender a piada.

Diante das risadas do entrevistador, o Dalai Lama responde: "Teoricamente possível".

Em seguida, Stefanovic admite que não conseguiu fazer a piada, o que finalmente provoca uma gargalhada do líder espiritual tibetano.