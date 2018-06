Envenenamento de ex-espião no Reino Unido parece coisa da Rússia, diz Trump

WASHINGTON - O presidente americano, Donald Trump, assinalou nesta terça-feira que o ataque com agente químico contra o ex-espião russo Sergei Skripal, no Reino Unido, parece ter sido obra do governo da Rússia, a partir de uma evidência reunida pelo governo britânico.

"Parece que pode ser a Rússia, com base em toda a evidência que eles têm", afirmou Trump aos jornalistas nos jardins da Casa Branca, acrescentando que tem agendada uma conversa com a primeira-ministra britânica Theresa May nesta terça.

"Não sei se chegaram a uma conclusão, mas ela me ligará hoje", afirmou o presidente, antes de iniciar uma viagem à Califórnia.

Na véspera, May declarou ao Parlamento ser muito provável que a Rússia esteja por trás da tentativa de assassinato de Skripal e deu a Moscou até esta terça-feira para que apresente explicações.

Moscou rejeitou imediatamente as acusações, chamando de "espetáculo circense no Parlamento britânico". / AFP