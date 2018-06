Enviada da ONU pede que mundo se concentre em contenção de desastres futuros O mundo está mais apto para enfrentar calamidades como o tsunami de 2004 no oceano Índico, mas não está preparado para as condições meteorológicas extremas do futuro, afirmou nesta terça-feira a representante especial da Organização das Nações Unidas (ONU) para Redução do Risco de Desastres, Margareta Wahlström.