Enviada de Obama a Cuba se reúne com dissidentes

HAVANA - A secretária do Departamento de Estado dos EUA para a América Latina, Roberta Jacobson, se reuniu nesta sexta-feira, 23, em Havana com membros da dissidência cubana, a quem expressou o compromisso de seu país com os direitos humanos em Cuba, disseram fontes da oposição interna.

"Hoje tive a oportunidade de discutir com alguns ativistas da sociedade civil suas perspectivas e escutar suas divergências ou seu apoio a esta nova política" dos EUA em relação a Cuba, afirmou Jacobson.

Entre os presentes no encontro, realizado na residência do chefe do Escritório de Interesses dos EUA na ilha, estiveram os opositores José Daniel Ferrer, Elizardo Sánchez, Héctor Maseda, Guillermo Fariñas, Marta Beatriz Roque e Antonio González-Rodiles, afirmou a ativista Miriam Leiva, uma das fundadoras do grupo Damas de Branco que também participou da reunião.

Uma das ausentes foi a líder do grupo, Berta Soler, que manifestou sua rejeição ao giro diplomático dos EUA em relação a Cuba e as medidas de flexibilização do embargo anunciadas na semana passada por Washington, expressou seu descontentamento e disse que "a seleção" não levou em conta a "diversidade" de posturas e opiniões que existe na dissidência interna.

Segundo opinou, ficaram fora representantes "históricos" da oposição cubana como Félix Navarro, Ángel Moya, Oscar Elías Biscet e Ivan Hernández Carrillo, todos membros do chamado Grupo dos 75 que estiveram presos após serem condenados durante a onda repressiva conhecida como a Primavera Negra de 2003.

"É uma grande oportunidade que se perdeu, mas penso que os pontos de vista e as preocupações, as dúvidas e exigências das Damas de Branco, embora não estejamos diante da subsecretária de Estado, vão chegar de uma forma ou outra ao governo americano", afirmou.

O encontro entre Jacobson e os dissidentes ocorreu durante um café da manhã de trabalho. Jacobson, que é a representante americana de maior categoria que visita Cuba em décadas, chegou à ilha na quarta-feira à frente da delegação americana para o diálogo que Washington e Havana iniciaram na quinta-feira para restabelecer relações diplomáticas, após o degelo diplomático anunciado por ambos governos no dia 17 de dezembro.

O tema dos direitos humanos e das liberdades foi uma das principais diferenças apresentadas ontem nas conversas entre as partes, que, no entanto, mostraram determinação para continuar os diálogos e negociar a normalização de vínculos bilaterais. "Os direitos humanos continuam sendo uma parte central de nossa política e é crucial que continuemos falando deste tema de maneira direta e pública com o governo cubano", comentou Jacobson. /EFE