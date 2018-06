Enviado da ONU pede o dobro de esforços contra Shabab O representante especial das Nações Unidas na Somália, Nicholas Kay, pediu nesta terça-feira que as autoridades redobrem os esforços para enfrentar os combatentes do Shabab, grupo afiliado a Al-Qaeda que atua na Somália. O Shabab também é responsável pelo ataque em um shopping no Quênia, onde mais de 60 pessoas foram mortas.