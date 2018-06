Enviado de Seul agradece à China por seu papel nas conversas com Pyongyang Conselheiro de Segurança Nacional da Coreia do Sul, Chung Eui-yong, diz que atuação de Pequim, 'especialmente do presidente Xi Jinping, foi fundamental para a recentemente mudança na península da Coreia; ele reforçou convite para líder chinês visitar Seul