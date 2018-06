Enviado diz que Irã é importante para negociar paz O enviado da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Liga Árabe para a Síria, Lakhdar Brahimi, disse neste sábado, no Teerã, que a participação do Irã nas negociações de paz internacionais acerca do conflito era "necessária", segundo informou a agência de notícias Mehr. "Acreditamos que a participação do Irã em Genebra é natural e necessária", disse ele em coletiva à imprensa, após reunião com o ministro das Relações Exteriores do Irã Javad Zarif.