Enviado do papa à Noruega classifica de loucura ataques O enviado do papa Bento XVI à Noruega lamentou os ataques terroristas, classificando-os como "loucura" e disse que a Igreja Católica Romana está rezando pelas vítimas. O arcebispo Paul Tscherrig, entrevistado neste sábado pela Rádio do Vaticano, considerou os ataques irracionais e de difícil compreensão por não se saber se eles foram motivados por razões pessoais ou políticas. O enviado apostólico disse que o ocorrido é "inacreditável".