Enviado dos EUA chega ao Paquistão; militante é morto em ataque

O ataque ocorreu no momento em que o representante especial dos EUA Marc Grossman chegava à capital paquistanesa, Islamabad, para se reunir com autoridades e tentar remediar os laços entre os dois países, prejudicados recentemente pelas alegações norte-americanas de que o Paquistão estaria apoiando a rede Haqqani. Os militantes são acusados de cometer atos de violência no Afeganistão.

Jalil Haqqani, de 33 anos, que ajudou a organizar as operações do Haqqani, foi um dos quatro militantes mortos quando dois mísseis foram disparados por um avião não-tripulado dos EUA contra uma casa no vilarejo de Dande Darpa Khel, segundo autoridades.

A rede Haqqani, liderada por Sirajuddin Haqqani, emergiu como um dos maiores motivos de tensão na relação entre os EUA e o Paquistão. O ex-chefe do Estado-Maior do Exército, o almirante Mike Mullen, qualificou os militantes como um "braço verdadeiro" da agência de espionagem do Paquistão, o Diretório dos Inter-Serviços de Inteligência (ISI).