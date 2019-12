Enviado especial dos Estados Unidos pede que Coreia do Norte responda a pedidos de negociação

O enviado especial dos Estados Unidos à Coreia do Norte, Stephen Biegun, pediu a Pyongyang que retorne sua oferta de negociações, dizendo que Washington está disposta a discutir "todas as questões de interesse".

Biegun, falando em uma entrevista coletiva conjunta em Seul com seu colega sul-coreano Lee Do-hoon, disse que os Estados Unidos não têm um "prazo", mas querem reabrir as negociações. "É hora de fazermos nosso trabalho. Vamos fazer isso. Estamos aqui e vocês sabem como chegar até nós", disse Biegun.

A tensão aumentou nas últimas semanas, à medida que Pyongyang realizou uma série de testes de armas nucleares e travou uma guerra de palavras com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alimentando o medo de que os dois países possam retornar ao curso de colisão em que estavam antes de lançar a diplomacia no ano passado.

No último sábado, 14, às vésperas da visita de Biegun, a Coreia do Norte anunciou um novo "teste crucial" em sua base de lançamento de satélites de Sohae, em um contexto de bloqueio das negociações entre Pyongyang e Washington. O país asiático ressaltou que este é o mais recente de uma série de desenvolvimentos que visa "restringir e dominar a ameaça nuclear dos Estados Unidos", informou a agência oficial de notícias KCNA.

Ultimato

Pyongyang anunciou no dia 8 um "teste muito importante", que deveria mudar o "status estratégico" do país. O teste, sobre o qual Pyongyang não revelou nenhum detalhe, também foi realizado a partir da base de Sohae.

"É muito possível que o Norte lance algo no dia de Natal e poderia anunciar como um sistema de foguete, quando na realidade seria um míssil balístico intercontinental", disse o pesquisador Ahnn Chan-il, um fugitivo norte-coreano. "Os testes em Sohae poderiam ser ampliados como uma forma de preparação."

As negociações entre Washington e Pyongyang estão bloqueadas desde o fracasso da reunião de cúpula de Hanói em fevereiro. Com a aproximação da data limite estabelecida para o fim do ano, a Coreia do Norte se mostra categórica.

Na semana passada, o regime norte-coreano criticou a convocação de Washington para a análise em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o risco de disparos de mísseis de curto e médio alcance norte-coreanos nos últimos meses.

"Esta convocação nos ajudou a tomar uma decisão clara sobre o caminho a seguir", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores norte-coreano. /AFP e REUTERS