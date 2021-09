Enviado especial dos EUA ao Haiti se demite após deportações: 'desumano e contraproducente'

O enviado especial dos Estados Unidos ao Haiti, Daniel Foote, entregou o cargo nesta quarta-feira, 22, em uma carta contundente endereçada ao Secretário de Estado Antony Blinken. Foote afirma que não pode ser associado à decisão do governo de Joe Biden de deportar milhares de haitianos que buscam refúgio nos EUA, em um movimento por ele classificado como "desumano" e "contraproducente" devido à violência e deterioração da situação de segurança no país caribenho.

"Eu não vou me associar à decisão desumana e contraproducente dos Estados Unidos de deportar milhares de refugiados e imigrantes ilegais para o Haiti, um país onde as autoridades americanas estão confinadas a complexos seguros por causa do perigo representado por gangues armadas no controle da vida diária. Nossa abordagem política para o Haiti permanece profundamente falha, e minhas recomendações foram ignoradas e rejeitadas, quando não editadas para projetar uma narrativa diferente da minha", escreveu Foote.

O governo americano intensificou a deportação de haitianos que chegam ao país em busca de asilo após o fluxo migratório na fronteira com o México bater recorde. No fim da semana passada, autoridades americanas estimavam que mais de 10 mil migrantes cruzaram a fronteira apenas no trecho do Rio Grande que separa as cidades de Del Rio, no Texas, e Ciudad Acuña, no Estado mexicano de Coahuila. Mais de 29 mil haitianos chegaram aos EUA nos últimos 11 meses, segundo dados da Alfândega e Proteção de Fronteiras americana (CPB).

No começo da semana, cerca de 15 mil pessoas se abrigavam em acampamentos improvisados na cidade de Del Rio, enquanto agentes trabalhavam para processar os pedidos de asilo. Autoridades afirmaram que o acesso a água potável e a alimentos era escasso e que as condições de higiene eram precárias.

Ante a crise na fronteira, o governo americano intensificou o número e a capacidade dos voos de deportação de haitianos. Desde domingo, 19, estima-se que cerca de 500 pessoas foram enviadas de volta ao Haiti - e o plano é despachar sete voos diários, em uma campanha de deportação em massa migrantes.

"O povo do Haiti, atolado na pobreza, refém do terror, sequestros, roubos e massacres de gangues armadas e sofrendo sob um governo corrupto aliado a gangues, simplesmente não pode suportar a introdução forçada de milhares de migrantes que retornaram sem comida, abrigo e dinheiro, sem uma tragédia humana adicional e evitável. O Estado em colapso é incapaz de fornecer segurança ou serviços básicos, e mais refugiados irão alimentar ainda mais o desespero e o crime. A migração em nossas fronteiras só aumentará à medida que aumentarmos a miséria inaceitável do Haiti", escreveu Foote na carta a Blinken.

Em meio a pressão causada pela chegada de milhares de pessoas ao município de 35 mil habitantes, a reação das autoridades americanas gerou controvérsia. No domingo, 19, cinegrafistas e fotógrafos gravaram cenas onde agentes da Patrulha de Fronteira montados a cavalo tentam agarrar migrantes e usar seus animais para empurrá-los de volta para o México. Alguns agentes pareciam usar chicotes contra os migrantes e uma investigação foi aberta pelo Departamento de Segurança Interna para apurar os fatos.

Após a polêmica envolvendo os agentes, o governador do Texas, o republicano Greg Abbott, enviou uma frota de carros do Estado para serem estacionados e alinhados por quilômetros formando uma barricada ao longo da fronteira. A "parede de aço", como foi chamada, foi a solução encontrada pelo governador - que defende a construção de um muro na fronteira do Texas - para impedir a travessia dos migrantes.

O enviado também criticou o governo Biden por apoiar o primeiro-ministro de fato do Haiti, Ariel Henry, uma atitude que ele disse indicar que o país não aprendeu com os erros de "intervenções políticas internacionais no Haiti" anteriores. Recentemente, um promotor de Porto Príncipe apontou uma possível relação de Henry com o assassinato do ex-presidente haitiano, Jovenel Moïse, chegando a pedir a abertura de um inquérito contra ele. O premiê destituiu o promotor no mesmo dia do pedido à Justiça.

"A arrogância que nos faz acreditar que devemos escolher o vencedor - mais uma vez - é impressionante. Este ciclo de intervenções políticas internacionais no Haiti produziu consistentemente resultados catastróficos. Mais impactos negativos para o Haiti terão consequências calamitosas não apenas no Haiti, mas nos Estados Unidos e em nossos vizinhos no hemisfério.", escreveu Foote. A renúncia foi relatada pela primeira vez pela emissora PBS.

Em entrevista ao Estadão após a morte de Moïse, em julho, o ex-representante da Organização dos Estados Americanos (OEA) no Haiti, Ricardo Seitenfus, mencionou que ocorreram intervenções diretas na política haitiana durante as missões de paz da ONU no país - inclusive por parte do governo americano.

"Há exemplos onde a missão ou o seus representantes, o representante pessoal do Secretário-Geral, interviu em processos eleitorais. Tentou afastar o presidente René Préval no final de novembro de 2010. Eu te falo isso, porque eu participei da reunião e, como representante da OEA, impedi que acontecesse. É fato histórico, fato provado, e que mancha as missões de paz", disse Seitenfus na entrevista, acrescentando que, após sua intervenção, a delegação americana pressionou e conseguiu a mudança do resultado das urnas, alterando os candidatos que chegaram ao 2º turno./ W. POST