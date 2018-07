Enviado internacional se reúne com Assad O novo enviado internacional para a Síria, Lakhdar Brahimi, chegou ontem a Damasco para iniciar sua primeira visita ao país devastado pela guerra civil. Brahimi, um ex-representante da Liga Árabe, deverá se reunir hoje com o presidente sírio, Bashar Assad. Enquanto o argelino chegava a Damasco, a Força Aérea da Síria bombardeava bairros controlados por insurgentes em Alepo. Nos próximos dias, Brahimi deverá se reunir também com representantes dos rebeldes que há 18 meses tentam depor Assad.